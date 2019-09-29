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      Вибухи на президентських виборах в Афганістані: п'ятеро загиблих, 37 поранено

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      Відповідальність за атаки взяли на себе радикали "Талібану"
      Відповідальність за атаки взяли на себе радикали "Талібану" / AFP

      Внаслідок вибухів біля виборчих дільниць в Афганістані загинули щонайменше п'ятеро осіб. Всі вони працівники правоохоронних органів. Ще 37 мирних жителів отримали поранення.

      Інформаційне агентство AFP, посилаючись на дані служби безпеки країни, повідомило, що в день виборів було здійснено 68 нападів на виборчі дільниці, більшість з яких вдалося відбити.

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      Відповідальність за напади взяло на себе радикальне угрупування "Талібан", яке не визнає легітимність афганського уряду. Напередодні виборів таліби оголосили про намір зірвати процес і закликали громадян не йти на виборчі дільниці.

      У заяві талібів сказано, що вони провели сотні атак на "фальшиві вибори", організовані кабульською "маріонетковою адміністрацією".

      28 вересня в Афганістані проходили вибори президента. Для участі в голосуванні зареєструвалися близько 9 мільйонів громадян. Виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом (17:30 за Києвом).

      Спостерігачі повідомили про низьку явку виборців, в тому числі, через страх перед атаками талібів. Перші вибухи на дільницях прогриміли практично відразу після їх відкриття.

      У виборах беруть участь 15 кандидатів. Фаворитами називають чинного президента Ашрафа Гані, який балотується на другий термін, і главу уряду Абдуллу Абдуллу.

      Результати виборів мають оголосити до 19 жовтня. Якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, 23 листопада відбудеться другий тур.

      blog_ava
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      28 вересня
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      Теги: Вибух Афганістан Жертви
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