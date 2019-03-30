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      Вибухи у Кропивницькому: інженеру, який намагався втекти з країни, присудили домашній арешт

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      Вибухи та пожежа у Кропивницькому
      Вибухи та пожежа у Кропивницькому / Фото з відкритих джерел

      Нічний домашній арешт до 28 травня, з 20:00 до 7:00 – такий запобіжний захід призначив Кіровський суд Кропивницького головному інженеру ТОВ "Елан-Ві" Олександру Слюсару. Його підозрюють у порушенні правил безпеки, які призвели до вибухів біля газової заправки 27 березня.

      Прокуратура вимагала для підозрюваного Слюсара призначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Але суд вирішив інакше і призначив лише домашній арешт, до того ж – нічний. Про це повідомили у CBN.

      Читайте також: Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито

      Директор ТОВ "Елан-Ві" – другий підозрюваний та безпосередній учасник події, що призвела до вибухів. Він наразі перебуває в лікарні, запобіжний захід йому суд обиратиме у понеділок, 1 квітня. А от інженера Олександра Слюсара затримали, коли він намагався втекти з України.

      Що відбувалося та як виглядало місце надзвичайної ситуації: дивіться фото

       

       

      Що трапилося в Кропивницькому

      27 березня біля газової заправки пролунали сім вибухів і спалахнула пожежа. Вибухнули місткості з газом на газовозах на автостоянці. У деяких помешканнях вибуховою хвилею вибило вікна. Кілька мікрорайонів міста залишилися без світла, а також були проблеми з мобільним зв'язком. Пожежа охопила 200 квадратних метрів, знищила 18 автомобілів.

      Фото та відео з місця надзвичайної ситуації у Кропивницькому – дивіться у матеріалі 24 каналу

      28 березня у прокуратурі розповіли, що інцидент в Кропивницькому стався на прилеглій до газової заправки території та не пов’язаний з її діяльністю. Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами.

      Ранкові фото наслідків пожежі у Кропивницькому – дивіться тут

      Тож 29 березня прокуратура Кіровоградської області оголосила підозру двом особам через вибухи і масштабну пожежу, які сталися на одній із автостоянок у Кропивницькому – керівника ТОВ "Елан-Ві" і головного інженера цього підприємства.

      Зверніть увагу: Вибух на АЗС у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?

      Відео масштабної пожежі у Кропивницькому:

       

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      Теги: Новини України Новини Кропивницького Кримінальні новини Судді Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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