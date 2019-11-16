Вибухи в Балаклії: арсенал не становить загрози – командувач
Територія військового арсеналу в місті Балаклії Харківської області, де 15 листопада сталися вибухи і загинули 2 військовослужбовці, є безпечною.
Ситуація не становить загрози для місцевих мешканців, про це сказав журналістам командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський, пише "Радіо Свобода".
Важливе: Вибухи у Балаклії – що відомо про загиблих та постраждалих
Пожежу, яка виникла через вибухи на технічній території арсеналу, локалізували силами пожежного підрозділу військової частини і ДСНС.
Протягом ночі визначений склад пожежного наряду здійснював патрулювання технічної території. Загорянь і задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки,
− наголосив Вишнівський.
Він також додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Усі інші боєприпаси вивезли або склали в захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються. Наразі на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.
Нові вибухи у Балаклії: основне
- На арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.
- Під час вибухів загинули двоє саперів через травми голови. Ще п'ятеро отримали поранення.
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку
- Через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повести термінове засідання через вибухи.
- У ДБР розслідують обставини трагедії. Кримінальне провадження розпочали через "недбале ставлення військової службової особи до служби.
- Генштаб ЗСУ реконструював події 15 листопада в Балаклії та дійшов висновку: причиною вибухів на військовому арсеналі, які спричинили смерть двох військовослужбовців, міг бути вибух твердопаливного двигуна до ракет 3М9 ЗРК "Куб".
Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка: 24 канал