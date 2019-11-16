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      Вибухи в Балаклії: арсенал не становить загрози – командувач

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      Арсенал в Балаклії не становить загрози, – командувач / Ілюстративне фото (ДСНС)

      Територія військового арсеналу в місті Балаклії Харківської області, де 15 листопада сталися вибухи і загинули 2 військовослужбовці, є безпечною.

      Ситуація не становить загрози для місцевих мешканців, про це сказав журналістам командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський, пише "Радіо Свобода".

      Важливе: Вибухи у Балаклії – що відомо про загиблих та постраждалих

      Пожежу, яка виникла через вибухи на технічній території арсеналу, локалізували силами пожежного підрозділу військової частини і ДСНС.

      Протягом ночі визначений склад пожежного наряду здійснював патрулювання технічної території. Загорянь і задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки,
      наголосив Вишнівський.

      Він також додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Усі інші боєприпаси вивезли або склали в захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються. Наразі на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

      Нові вибухи у Балаклії: основне

      • На арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.
      • Під час вибухів загинули двоє саперів через травми голови. Ще п'ятеро отримали поранення.
      • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку
      • Через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.
      • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повести термінове засідання через вибухи.
      • У ДБР розслідують обставини трагедії. Кримінальне провадження розпочали через "недбале ставлення військової службової особи до служби.
      • Генштаб ЗСУ реконструював події 15 листопада в Балаклії та дійшов висновку: причиною вибухів на військовому арсеналі, які спричинили смерть двох військовослужбовців, міг бути вибух твердопаливного двигуна до ракет 3М9 ЗРК "Куб".


      Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка: 24 канал

      Від куріння вейпа померли 42 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      16 листопада
      27537
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вибухи у Балаклії Збройні сили України ДСНС Новини Харкова
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