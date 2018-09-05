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Вибухівка була не в ресторані: нові деталі у розслідуванні вбивства Захарченка

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Ресторан "Сепар"
Ресторан "Сепар" / Фото з відкритих джерел

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що вибуховий пристрій, який убив ватажка "ДНР", було встановлено не всередині кафе "Сепар".

Про це повідомляє "МК", посилаючись на джерело в Донецьку, ознайомлене з ходом розслідування.

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Вибухівка була встановлена не всередині кафе "Сепар", а зовні — над вивіскою.

"За останніми даними, безоболонковий вибуховий пристрій було встановлено не всередині будівлі (у люстрі), а зовні — над вивіскою", – пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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