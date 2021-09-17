Інцидент стався вдень 17 вересня. 64-річний чоловік кинув невідомий вибуховий предмет перед Renault, який саме проїжджав повз його будинок.

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Травми отримав 62-річний водій легковика

Цей автомобіль належав сусідові зловмисника. Саме 62-річний водій і отримав легкі поранення. Також доведеться полагодити і автівку. Про інцидент повідомила пасажирка машини.

На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські допитали свідків події та потерпілого. Чоловіка, що пошпурив вибухівку під сусідську машину, затримали.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Машина теж була пошкоджена / Фото Нацполіції

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