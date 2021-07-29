Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото

29 липня 2021 , 11:37
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Джерело:

поліція Києва

У Києві на Оболоні вибухнув поштомат "Нової пошти". Згодом у мережі повідомили, що аналогічний випадок трапився в Одесі.

Це сталося 29 липня. За попередньою версією, в скриньки поставили вибухові пристрої.

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Правоохоронці працюють на місці вибуху поштомата в Києві / Фото Нацполіції 

Вибух у Києві

У столиці вибухнув поштомат у торговому центрі в Оболонському районі. Туди негайно прибули вибухотехніки та слідчі. За даними правоохоронців, здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.


Підлога в місці, де вибухнув поштомат "Нової пошти" в Києві / Фото Нацполіції  

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поки не відкривали кримінальне провадження, оскільки досі встановлюють обставини події.


Залишки пристрою, який вибухнув у поштоматі / Фото Нацполіції 

Що сталося в Одесі 

Про те, що пролунав вибух в Одесі, повідомили в телеграмі "Думская". Це сталося в поштоматі за адресою Миколаївська дорога, 170а. За попередньою інформацією, там ніхто не постраждав.


Місце, де вибухнув одеський поштомат "Нової пошти" / Фото телеграму "Думская"

Зверніть увагу! У Кам'янці-Подільському 15 липня посеред вулиці вибухнула граната. Через інцидент зазнали поранень 4-річна дитина та 5 дорослих. Згодом затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху.
Автор: Олександр Марчак