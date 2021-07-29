Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото

У Києві на Оболоні вибухнув поштомат "Нової пошти". Згодом у мережі повідомили, що аналогічний випадок трапився в Одесі.

Це сталося 29 липня. За попередньою версією, в скриньки поставили вибухові пристрої.

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Правоохоронці працюють на місці вибуху поштомата в Києві / Фото Нацполіції

Вибух у Києві

У столиці вибухнув поштомат у торговому центрі в Оболонському районі. Туди негайно прибули вибухотехніки та слідчі. За даними правоохоронців, здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.



Підлога в місці, де вибухнув поштомат "Нової пошти" в Києві / Фото Нацполіції

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поки не відкривали кримінальне провадження, оскільки досі встановлюють обставини події.



Залишки пристрою, який вибухнув у поштоматі / Фото Нацполіції

Що сталося в Одесі

Про те, що пролунав вибух в Одесі, повідомили в телеграмі "Думская". Це сталося в поштоматі за адресою Миколаївська дорога, 170а. За попередньою інформацією, там ніхто не постраждав.



Місце, де вибухнув одеський поштомат "Нової пошти" / Фото телеграму "Думская"