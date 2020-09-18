Вибухнув магістральний газопровід під Києвом: що відомо про відновлення
Газогін під Чабанами у Київській області відновлено після розгерметизації. Ним уже можна розпочинати запускати газ.
Розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску трапилася 15 вересня 2020 року. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Через це відбулося перекриття подачі тиску з газопроводу діаметром 1020 міліметрів. Станом на 7 годину 18 вересня 2020 року газогін відновлений для транспортування газу, проте роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають.
Коротко про вибух газової труби в Чабанах
- Вибух стався опівночі 15 вересня у Києво-Святошинському районі Київщини поблизу селища Чабани.
- О першій ночі подачу газу припинили. Рятувальники радили всім місцевим мешканцям перекрити газ.
- У поліції заявили, що саме цей газопровід постачає блакитне паливо до Європи.
- Ніхто з людей внаслідок вибуху не постраждав.
- Поліція відкрила справу за фактом вибуху. Причини інциденту наразі не відомі.
- Ремонт на пошкодженому газопроводі займе два – три дні.
- Аварія не вплине на транзит газу до Європи.