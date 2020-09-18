Газогін під Чабанами у Київській області відновлено після розгерметизації. Ним уже можна розпочинати запускати газ.

Розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску трапилася 15 вересня 2020 року. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Через це відбулося перекриття подачі тиску з газопроводу діаметром 1020 міліметрів. Станом на 7 годину 18 вересня 2020 року газогін відновлений для транспортування газу, проте роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають.