Вибухонебезпечна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у заповнений бензовоз
На трасі під Білою Церквою на Київщині фура врізалась у бензовоз і пробила цистерну з пальним.
Аварія трапилась вдень 14 листопада на трасі Біла Церква – Сквира біля супермаркету, інформує прес-служба ДСНС.
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Рятувальники, які прибули на виклик з'ясували, що водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з бензовозом.
Внаслідок зіткнення причіп фури зробив пробоїну у цистерні бензовоза і з неї просто на проїжджу частину почало витікати пальне.
Вантажівка протаранила бензовоз на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Щоб не допустити займання, пожежники залили розлитий бензин, пожежною піною і організували перекачку пального в іншу ємність.
Вантажівка пробила цистерну бензовозу у ДТП на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
На щастя, обійшлось без постраждалих.
14 листопада у Києві випав перший сніг, який спровокував у столиці чимало резонансних ДТП.