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      Вибухонебезпечна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у заповнений бензовоз

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      Вантажівка влетіла у бензовоз на Київщині
      Вантажівка влетіла у бензовоз на Київщині / Прес-служба ДСНС

      На трасі під Білою Церквою на Київщині фура врізалась у бензовоз і пробила цистерну з пальним.

      Аварія трапилась вдень 14 листопада на трасі Біла Церква – Сквира біля супермаркету, інформує прес-служба ДСНС.

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      Рятувальники, які прибули на виклик з'ясували, що водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з бензовозом.

      Внаслідок зіткнення причіп фури зробив пробоїну у цистерні бензовоза і з неї просто на проїжджу частину почало витікати пальне.

      Аварія ДТП вантажівка бензовоз
      Вантажівка протаранила бензовоз на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

      Щоб не допустити займання, пожежники залили розлитий бензин, пожежною піною і організували перекачку пального в іншу ємність.

      аварії ДТП вантажівка бензовоз
      Вантажівка пробила цистерну бензовозу у ДТП на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

      На щастя, обійшлось без постраждалих.

      14 листопада у Києві випав перший сніг, який спровокував у столиці чимало резонансних ДТП.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Пальне Біла Церква
      Джерело: 24 канал
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