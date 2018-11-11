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      Вибухи на складах боєприпасів: Полторак озвучив головні проблеми

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      Степан Полторак розповів, як події відбулися після численних вибухів на складах боєприпасів
      Степан Полторак розповів, як події відбулися після численних вибухів на складах боєприпасів / UA.News

      Міністр оборони України Степан Полторак переконує, що після що після численних вибухів на складах із боєприпасами до відповідальності притягнули 75 військовий. Зокрема, за його словами, було покарано понад 20 генералів Збройних сил. Щоправда, каже очільник, відомства деякі проблеми не зникли, а деякі – додалися.

      Про це він розповів у ефірі "5 каналу".

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      Як зазначив керівник оборонного відомства, станом на 2014 рік, більшість арсеналів мало би бути закрито через проблеми з фінансуванням, а відновити все і на повну – це шалені гроші.

      Також він зауважив, що після звільнень і розслідувань нині існує не тільки нестача коштів для охорони режимних об'єктів, але і брак кадрів, які би погодилися взяти на себе відповідальність, усвідомлюючи нестачу коштів.

      Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко,
      – підсумував Полторак.

      Нагадаємо, востаннє вибух на складах боєприпасів відбувся поблизу міста Ічня на Чернігівщині. У зв’язку з цим було евакуйовано близько 10 тисяч місцевих жителів та закрито повітряний простір. Постраждалих немає. Згодом у СБУ оприлюднили три основні версії причин події.

      Вибухи, боєприпаси, Полторак. ЗСУ, Міноборони
      Де ще відбувалися вибухи на складах боєприпасів в Україні

      Теги: Новини політики Новини України Степан Полторак Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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