Коронавірусне відділення у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні заповнене на понад 80%. Про це повідомили 5 листопада.

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Ситуація з дітьми складна

Лікарі розповідають, що більшість дітей перебувають у лікарні з батьками. Вони теж разом з ними лікуються проти недуги.

Найменшому хворому зараз лише 10 днів, а найстаршим пацієнтам по 17. До того ж в медзакладі є вагітні підлітки, які борються одразу за два життя.

Зверніть увагу! Коронавірусне відділення Дніпропетровської дитячої лікарні – єдине в області, де лікують пацієнтів паралельно проти COVID-19 та інших супутніх захворювань: онкологічних, хірургічних, травматологічних. За необхідності кількість місць у відділенні можуть збільшити вдвічі – до 40.

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