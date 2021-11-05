Від 10-денного малюка до 17-річних вагітних: ситуація з COVID-19 у дітей у Дніпрі погіршується

Зараз у відділенні дитячої лікарні Дніпра перебуває 16 пацієнтів: від малюка, якому лише 10 днів, до 17-річних вагітних дівчат, хворих на коронавірус.

Коронавірусне відділення у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні заповнене на понад 80%. Про це повідомили 5 листопада.

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Ситуація з дітьми складна

Лікарі розповідають, що більшість дітей перебувають у лікарні з батьками. Вони теж разом з ними лікуються проти недуги.

Найменшому хворому зараз лише 10 днів, а найстаршим пацієнтам по 17. До того ж в медзакладі є вагітні підлітки, які борються одразу за два життя.

Коронавірус в Україні: останні новини

Протягом 4 листопада в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей, серед інфікованих 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

За це час до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

Впродовж останньої доби щеплення проти COVID-19 отримали 270 320 людей.

Коронавірусне відділення Дніпропетровської дитячої лікарні – єдине в області, де лікують пацієнтів паралельно проти COVID-19 та інших супутніх захворювань: онкологічних, хірургічних, травматологічних. За необхідності кількість місць у відділенні можуть збільшити вдвічі – до 40.