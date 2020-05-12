Від держави не отримали нічого, – Садовий пояснив, звідки Львів братиме гроші

З 11 травня у Львові частково послабили карантин, обмежувальні заходи там пом'якшуватимуть або скасовуватимуть поступово. Де місто братиме гроші, які недоотримає до бюджету через тривалий карантин – читайте далі.

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що у місті – поступальний вихід з карантину. Якщо все відкрити в один день, це може обернутися катастрофою. Наприклад, різким збільшенням нових випадків COVID-19, так було в інших країнах. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Політик підкреслив, що саме міста зараз взяли на себе всю відповідальність – і фінансування, і допомоги лікарям, і купівлю обладнання. У Львові, наприклад, лікарям ще у квітні заплатили по 10 тисяч гривень. А медпрацівникам, які захворіли на COVID-19, виплатили по 20 тисяч.

За словами міського голови Львова, міський бюджет недоотримає приблизно до 2 мільярдів гривень за результатами 2020 року.

Єдина надія, що бізнес відновиться і почне сплачувати податки. Враховуючи, що місто є партнером ЄБРР, і вони мають нам допомогти. Від держави ми нічого не отримали. Думаю, і не отримаємо. Дай Боже, аби просто не заважали у тій ситуації,

– зазначив Садовий.

Й підкреслив: важливо, аби центральна влада зрозуміла, наскільки міста є сьогодні фундаментом для держави. Він також наголосив, що основними донорами львівської медицини фактично є бюджет міста та місцевий бізнес.

Довідка. Станом на 12 травня у Львові та на Львівщині – 825 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 22 – летальні, 158 – одужало.

Зазначимо, що у Львові вже дозволили роботу перукарень і салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. 15 травня планують відкрити магазини одягу та взуття – за умови, що не буде загострення ситуації з COVID-19.

Садовий запевнив, що про всі послаблення та рішення щодо обмежувальних заходів повідомляють місцевим підприємцям. Проте 12 травня біля будівлі міської ради відбувся пікет – за словами Садового, акцію фінансували декілька партій. Та коли він пояснив людям ситуацію, усі розійшлися.

Партії намагаються на цьому заробляти собі авторитет собі. Я би партійним лідерам порекомендував поїхати в інфекційну лікарню і подивитися, в якому стані там перебувають хворі. Щоб, можливо, їхні амбіції трохи спали,

– наголосив він.

Й підкреслив, що заробляти собі авторитет, говорячи людям неправду – негідно.