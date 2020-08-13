Завдяки кам'яним табличкам, папірусам і багатьом іншим збереженим документам – історики можуть відтворити події та життєвий устрій, які були багато років тому. Про найдревніші документи – читайте в матеріалі.

Завдяки документам, які збереглись з часів, коли людина тільки вчилась передавати письмово інформацію, можна дізнатися навіть про старовинні рецепти пива або пози для кохання. Про найстаріші документи, які збереглись до наших днів, розповіли в матеріалі "ВСВІТІ".

Читайте також Українська мова проти російської пропаганди: яким міфам не можна вірити

Найстаріші документи світу

Найстаріший міжнародний договір

У 1269 до нашої ери був підписаний найстаріший міжнародний договір між єгиптянами та хетти. Справа в тім, що ці великі цивілізації мали непрості відносини. Адже воювали вони за місто Кадеш, яке було важливим торговим центром. І щоб досягти миру, вони вирішили підписати міжнародний договір.



Найстаріший міжнародний договір / Фото: vsviti

Найстаріший медичний документ

У формі єгипетського папірусу до наших днів дійшов перший збережений медичний запис. Документ відомий як "Гінекологічний папірус Кахуна" та йому вже 4 тисячі років. Сам документ знайшли в 1889 році.

У ньому є інструкція про діагностику та лікування багатьох захворювань.



"Гінекологічний папірус Кахуна" / Фото: vsviti

Найстарша збережена любовна поема

В епоху, коли література тільки зароджувалась, а всі твори та казки передавались з вуст у вуста, то "Епос про Гільгамеша" – є претендентом на роль першої епічної поеми. Найстаріші версії епосу датовані 2000 роком до нашої ери. А ось "Казка про корабель, який зазнав аварії" – це найстаріший древньошумерський короткий вірш.



Любовна поема / Фото: vsviti

Найстаріший еротичний трактат

Усі знають про Камасутру, але вона не єдиний древній трактат про секс. Ще з часів стародавніх єгиптян до нас дійшов "Туринський еротичний папірус". Йому, між іншим, уже більше 3 тисяч років. У ньому є зображення 12 різних сексуальних поз, а деякі з них – досить екзотичні.



Найстаріший еротичний трактат / Фото: vsviti

Найстарша друкована книга

Тексти у деяких східних релігіях називаються "сутрами". Одна з найвідоміших з них – Кама Сутра, але найстарішою друкованою книгою є "Алмазна сутра" (метод ксилографії) – 868 рік та "Уніша Віджая дхарані" – 714 – 750 роки.



Друкована книга / Фото: vsviti

Найстаріший кулінарний рецепт

Усі любителі пива можуть приготувати його за давнім рецептом, який залишили стародавні шумери. Вони проживали в Південному Межиріччі. Цей давній рецепт датується 3000 роком до нашої ери.

За інструкцією виготовлення напою він має вийти міцним і зі шматочками хліба.



Стародавній рецепт пива / Фото: vsviti