Від неї приходять виплати по 30 гривень, – мати хлопця, який загинув у ДТП із Зайцевою

Незабаром мине 4 роки з часу страшної аварії у Харкові, де загинули 6 пішоходів. Сім'ї загиблих повідомляють, що від засудженої за аварію Зайцевої надходять мізерні компенсації.

Обидвоє водіїв-учасників ДТП отримали по 10 років в'язниці. Втім, рідні деяких загиблих заявили, що справедливості вповні досягти не вийшло.

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Виплати по 30 – 40 гривень від Зайцевої

Так, Світлана Виниченко, у якої у ДТП загинув єдиний син Олександр, розповіла про мізерні виплати, які отримує від Зайцевої. За її словами, це 30 – 40 гривень, які приходять навіть не щомісяця.

Я вважаю це знущанням. Щоразу, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба,

– розповіла мати загиблого.

До того ж, з 30 гривень треба заплатити ще й податок, 7 гривень, обурилася жінка.

Про такі мізерні виплати раніше повідомляла і адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва. За її словами, грошові компенсації мають нараховуватися автоматично – від зарплат ув'язнених у колоніях.

Світлана Винниченко додала, що найголовнішим для неї залишається пам'ять про сина. За її словами, багато знайомих її сина приїжджають вшанувати пам'ять Олександра на могилу до Сум.

Які компенсації призначив суд

Одразу після аварії від родини Зайцевої постраждалим перераховували по 50 тисяч гривень. Однак люди від цих грошей відмовлялися. Згодом до компенсацій обох водіїв зобов'язав суд.

Дронов і Зайцева повинні виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих в автокатастрофі. Зокрема 1 мільйон кожній родині жертв трагедії.

Суд визнав пом'якшувальними обставинами щодо Зайцевої її "щире каяття, яке виразилося у відшкодуванні шкоди кільком потерпілим".

Водночас невизнання провини Дроновим суд вважає спробою уникнути відповідальності. Він повідомляв, що немає грошей на виплати потерпілим.

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