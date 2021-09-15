Від ударної хвилі вибило вікна: у Дніпрі вибухнула і загорілась автівка
Джерело:телеграм-канал "Днепр оперативный"
На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі 15 вересня вибухнула автівка. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна.
Вибухнув автомобіль Nissan. Це сталось близько 09:00 напроти лікарні №16. В машині було двоє людей. Обоє загинули.
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У поліції Дніпропетровської області припустили, що це міг бути теракт.
Пожежу ліквідували
На місце події одразу прибули надзвичайники та поліція. До 09:25 пожежу вдалось ліквідувати, повідомляє "Інформатор". Місце події обгородили задля безпеки, оскільки причина вибуху невідома. Поблизу авто припарковані й інші машини. Поки незрозуміло, чи отримали вони пошкодження.
Подробиці з'ясовують.
У Дніпрі у вересні вже був вибух в авто
У Соборному районі Дніпра 2 вересня трапився вибух в салоні автомобіля. Одна людина зазнала травм. Водія госпіталізували, але його життю нічого не загрожувало. Згодом у салоні знайшли залишки гранати.
Що відомо про схожі інциденти
- У липні 2020 року на базі відпочинку, що у Львівській області, вибухнув джип. У результаті загинув 41-річний чоловік.
- В американському Нешвіллі наприкінці грудня 2020 року вибухнув фургон. Це сталось на католицьке Різдво. Постраждали троє людей. У результаті вибуху пошкодило будинки, що були поруч.