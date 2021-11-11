Чоловік накинувся на студентку, коли вона йшла від зупинки громадського транспорту додому. Про інцидент розповіли 11 листопада.

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Побив і обікрав

Перехожий кілька разів ударив дівчинку кулаком в обличчя. Коли потерпіла впала на тротуар, зловмисник відібрав сумку з її речами. Там були: безпровідні навушники, документи, банківська карта та гаманець з грошима.

Вже наступного дня поліцейські затримали зловмисника. Спочатку він заперечував свою причетність до злочину. Проте, коли правоохоронці виявили в його помешканні частину речей потерпілої, зізнався.



У помешканні чоловіка знайшли речі потерпілої / Фото Нацполіції Одещини

Що загрожує зловмисникові

За грабіж, поєднаний з насильством, фігурантові оголосили підозру. На час проведення досудового розслідування помістили його до слідчого ізолятора. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.