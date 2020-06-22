Карантин дав поштовх підприємцям на думки про закриття бізнесу. Проте власники в такий складний період переживали не за своє майбутнє, а за працівників.

Дуже багато підприємців залишилися без бізнесу й цього було не уникнути. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів колишній власник кав'ярні, який зараз працює графічним дизайнером та ілюстратором на фрілансі, Євгеній Махов.

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Він пояснив, що було мало часу перед карантином на розвиток й дуже великі ставки власники робили на початок сезону. Проте зараз попередній досвід, як приватного підприємця, йому дуже допомагає у новій роботі.

Ти розумієш, що мої клієнти – це також бізнес. Ти розумієш складнощі. Коли ти розмовляєш з ними однією мовою, вони дуже гарно налаштовуються на роботу,

– повідомив Євгеній Махов.

"У нас була кав’ярня більше для гурманів. Людей, які розуміються, і в каві, і в мистецтві однаково. Нам було що обговорити за цією чашкою кави. Дуже багато людей в столиці вже привчилися пити правильну каву і була велика честь брати участь у розвитку цієї культури", – додав Махов.

Колишній підприємець пояснив, що кава це мистецтво, починаючи не тільки з кав'ярні, а з країни де вирощують цю каву. Хлопці з України їздили в Ефіопію та в Гондурас ще до карантину. Збирали на плантаціях, обробляли, обсмажували. Це підтримка не тільки українського бізнесу, а й людей, котрі там, на плантаціях, збирали цю каву.

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Євгеній Махов розповів, чи готовий повернутися до кавового бізнесу знову. Якщо це буде візуальна частина, підтримка, дизайн, допомога, щось нове саме в кавовому бізнесі, тоді він буде згоден.