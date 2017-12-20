1000 доларів за операцію, – у Дубаї з'явився унікальний госпіталь виключно для верблюдів

У Дубаї відкрився перший в світі госпіталь тільки для верблюдів і його будівництво обійшлося майже в 11 мільйонів доларів. Керівництво лікарні відзначило, що важливо дбати не тільки про збереження і розмноження цих тварин, але і їхнє своєчасне лікуванні.

Штатна команда з ветеринарів з усього світу може одночасно лікувати максимум 20 верблюдів, пише Reuters.

Для них обладнано невеликий іподром, щоб простіше проходило відновлення від процедур. Операція тварині обійдеться в 1 тисячу доларів, рентген – від 100 доларів.

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Як відзначило агентство Reuters, підвищений інтерес до госпіталю повинні проявити власники бігових верблюдів. Крім того, в ОАЕ широко поширені аукціони з цими тваринами, яким також потрібен нагляд і лікування.