Від 19 років до довічного: суд Росії виніс 11 вироків організаторам теракту у метро Петербурга

Військовий суд російського Санкт-Петербурга виніс одразу 11 вироків у справі про вибух у міському метрополітені у 2017 році. Так, наприклад, Аброр Азімов, якого підозрювали у фінансуванні теракту, проведе за ґратами решту свого життя.

Інші підсудні отримали вироки терміном від 19 до 28 років ув'язнення. Термін відбування покарання залежав від індивідуального обвинувачення для кожного, повідомляє "Медуза".

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За організацію і підготовку теракту, а також за участь у терористичній групі вироки отримали:

Акрам Азімов – 28 років, організація теракту;

Мухамадюсуп Ерматов – 28 років, організація теракту;

Ібрагімжон Ерматов – 27 років, організація теракту;

Содік Ортіков – 22 роки, купівля зброї для терористичного акту;

Мухамадюсуф Мірзаалімов – 20 років, підтримка терористичної діяльності;

Азамжон Махмудов – 20 років, підтримка терористичної діяльності;

Ділмурод Муідінов – 20 років, підтримка терористичної діяльності;

Шохіст Карімов – 20 років, підтримка терористичної діяльності;

Сайфілла Хакімова – 19 років, підтримка терористичної діяльності;

Бахрам Ергашов – 19 років, підтримка терористичної діяльності.

Окрім ув'язнення, їм усім присудили і виплату штрафів.

Що відомо про теракт у метро Санкт-Петербрга?Терористичний акт у метро Санкт-Петербурга трапився 3 квітня 2017 року між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут". Тоді загинули 16 осіб, а ще щонайменше 103 зазнали поранень.



Так само під час вибуху загинув і підозрюваний у виконанні теракту. Відповідальність за організацію теракту на себе взяла "Ісламська держава", але низка експертів виступили з переконанням, що справжнім організатором була російська влада.