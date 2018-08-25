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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Від 25 доларів: Дженніфер Лопес виставила свій одяг на продаж

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото із соцмереж

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес виставила на аукціон власні речі. Стартова ціна кожного лоту – 25 доларів.

Голлівудська красуня Дженніфер Лопес завершила участь у зйомках серіалу "Відтінки синього". Зірка перевтілилась в агента ФБР, яка працює під прикриттям, щоб побороти корупцію. Нещодавно остання серія третього сезону вийшла на телеекрани, після чого представники NBC заявили, що закривають серіал. 

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Сумно думати, що наступає кінець епохи та сімейства "Відтінки синього". Три дивовижних сезони були емоційно гіркими... Так пишаюся цим шоу!
– розповіла Дженніфер Лопес. 

 

З нагоди завершення зйомок у "Відтінках синього" Дженніфер Лопес вирішила зробити чималий розпродаж одягу, в якому вона з'являлась у серіалі. Організувати аукціон співачці допомогла неурядова організація Hispanic Federation. Всі виручені кошти будуть передані постраждалим внаслідок урагану "Марія", який сколихнув Пуерто-Ріко у 2017 році. 

До слова, стартова ціна одягу Дженніфер Лопес – 25 долари. Таким чином всі прихильники зірки зможуть поборотись за речі знаменитості. Зробити свої ставки можна до 9 вересня на сайті Screenbid. 

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд Кіно Дженніфер Лопес благочинність Аукціон
Джерело: 24 Канал
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