Від 25 доларів: Дженніфер Лопес виставила свій одяг на продаж

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес виставила на аукціон власні речі. Стартова ціна кожного лоту – 25 доларів.

Голлівудська красуня Дженніфер Лопес завершила участь у зйомках серіалу "Відтінки синього". Зірка перевтілилась в агента ФБР, яка працює під прикриттям, щоб побороти корупцію. Нещодавно остання серія третього сезону вийшла на телеекрани, після чого представники NBC заявили, що закривають серіал.

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Сумно думати, що наступає кінець епохи та сімейства "Відтінки синього". Три дивовижних сезони були емоційно гіркими... Так пишаюся цим шоу!

– розповіла Дженніфер Лопес.

Допис, поширений Shades of Blue (@nbcshadesofblue) 24 Сер 2018 р. о 8:34 PDT

З нагоди завершення зйомок у "Відтінках синього" Дженніфер Лопес вирішила зробити чималий розпродаж одягу, в якому вона з'являлась у серіалі. Організувати аукціон співачці допомогла неурядова організація Hispanic Federation. Всі виручені кошти будуть передані постраждалим внаслідок урагану "Марія", який сколихнув Пуерто-Ріко у 2017 році.

До слова, стартова ціна одягу Дженніфер Лопес – 25 долари. Таким чином всі прихильники зірки зможуть поборотись за речі знаменитості. Зробити свої ставки можна до 9 вересня на сайті Screenbid.