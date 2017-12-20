Від 4 до 15 років за ґратами: хто з бойовиків і їх поплічників отримав тюремні терміни в Україні

Одразу п’ятеро бойовиків та їх українських поплічників на Донбасі отримали вироки суду та тюремні терміни.

Як повідомили у Генпрокуратурі, лише з 13 до 19 грудня таких злочинців було п’ятеро.

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На Донеччині терорист з батальйону "Восток", який воював у Донецькому аеропорту проти військовослужбовців Збройних Сил України, засуджений до 8 років та 6 місяців ув’язнення.

Дещо менший термін отримав мешканець Старобешівського району Донеччини. Він 8 років проведе за ґратами за участь протягом 2 років у терористичній організації “ДНР”.

4 роки та 7 місяців позбавлення волі отримала мешканка Рубіжного, яку визнано винною в участі у діяльності терористичної організації "ЛНР".

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Інформатор бойовиків з "ЛНР" отримав вирок у 4 роки та 5 місяців позбавлення волі.

Найдовше за ґратами проведе росіянин – 15 років. Артемівським міськрайонним судом Донецької області його визнано винним у вбивстві українських військовослужбовців, коли він командував танком бойовиків.