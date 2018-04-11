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Від зустрічі Порошенка і Меркель не треба було очікувати якихось результатів, – дипломат

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Порошенко і Меркель звірили годинники
Порошенко і Меркель звірили годинники / Офіційний сайт Президента України

Візит Порошенка до Німеччини і зустріч з канцлером Меркель – в першу чергу, звіряння годинників. Але з точки зору досягнення хоча б мінімальних результатів, то їх наразі не можна було очікувати.

Про це сайту "24" розповів дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як нагадує експерт, у Німеччині нарешті завершилася тривала коаліціада, яка трохи послабила внутрішньополітичні позиції нового-старого канцлера Ангели Меркель. Але тепер канцлер може переключитися на зовнішню політику. Зокрема, на нагальні питання з точки зору європейської безпеки – російська агресія і не лише щодо України, а й у Сирії.

Та водночас, як зауважує Олександр Хара, мета візиту Порошенка полягала в тому, щоб отримати запевнення Меркель у підтримці України (зокрема, щодо мінського процесу) і домовитися про подальші кроки – зустріч "нормандської четвірки" без Росії. Також довести до Німеччини українську позицію – хто порушує так зване перемир’я на Донбасі.

Україні важливо знати, чи не змінилися акценти Берліна, оскільки у складі нової коаліції в Бундестазі є надзвичайно проросійська соціал-демократична партія. Але Порошенко продовжує повторювати мантру про безальтернативність мінських домовленостей. І це дає можливість Меркель говорити, що позитив є, обстрілів на Донбасі менше. Це такі західні підходи: вишукати найменший позитив у тому, що є. Тому інших результатів візиту не могло бути,
– наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом у Німеччині. Меркель наголосила, що мала продуктивну розмову з Порошенком. Вона також згадала, що під час зустрічі з Порошенком обговорювали й мінський процес. Але, за її словами, немає досі сталого миру, і вони обговорили ті досягнення, які вже вдалось реалізувати. Як зазначила Меркель, потрібно далі співпрацювати заради встановлення миру. Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини та Франції у травні.

Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат Війна на Донбасі Петро Порошенко Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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