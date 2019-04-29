Від Авакових і олігарха Ахметова до радника Порошенка: корупційна схема "зеленого" енергобізнесу

Зелена енергетика – це електрика, яку отримують із сонячних панелей, вітряків і малих гідроелектростанцій. І ця електрика беззаперечно потрібна, екологічна і просто чудова. Але в Україні на ній виростили величезну корупційну схему національного масштабу. Вирощували за підтримки народних депутатів. Більш за всіх виграв олігарх Рінат Ахметов. Про це – у розслідуванні "Наші гроші" від Bihus.info.

Ідея малих "зелених" станцій в тому, щоб їх могли встановити мало не на городі, і щоб кожен міг виробляти енергію і для себе, і на продаж. Але на днях ВРУ неймовірно ускладнила створення таких станцій саме для невеликих домогосподарств. Їх заборонили встановлювати на землі, відтепер можна лише, наприклад, на даху.

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Альтернативна енергетика – сучасний і менш шкідливий бізнес – ніж традиційна. Питань немає. Саме тому держава і підтримує його фінансово. А от до розміру цієї підтрими питання є.

Ви можете встановити сонячну батарею для власних потреб. Наразі можна хіба на даху. А бізнес робить це в промислових масштабах.

Ахметов

Дніпропетровська область, поблизу Нікополя. Оці безкінечні ряди синіх панелей – це найбільша в Україні сонячна електростанція. Нікопольська СЕС. Щойнозбудована. Сюди ще навіть не привозили пресу на відкриття



Найбільша в Україні сонячна електростанція

Тут тихо і практично немає працівників. Бо гроші в цій тиші заробляють сонячні панелі. Заробляють, звісно, своєму власнику. Станція належить найбагатшому олігарху країни – Рінату Ахметову.

Ця станція не тільки найбільша в Україні – 400 гектарів. Вона одна з трьох найбільших в Європі. Енергії, яку вона виробляє, вистачить на 100 тисяч будинків і підприємств. Добудували її на початку 2019 року.



Станція Ахметова у 2018 і 2019 роках

І вона – далеко не все, що запланував увести Ахметов цього року. А запланував не тільки він. Всілд за оточенням Януковича на "зеленій" енергетиці починають заробляти постмайданні політики.

2019 рік – рік буму із запуску нових сонячних та вітряних проектів в Україні. Тільки за перші три місяці цього року їх уже ввели більше ніж за весь минулий рік. І цьому є пояснення. Особлива ціна сонячної та вітряної енергії, яка діятиме до кінця 2019 року.



2019 рік – рік буму із запуску нових сонячних та вітряних проектів в Україні

Ця ціна має назву "зелений" тариф. Вона робить виробництво "зеленої" енергії найприбутковішим енергобізнесом серед усіх інших. Перш ніж електроенергія потрапить до вас, споживачів, її викуповує у виробника держава. Населенню електрику продають за однією ціною. А у виробників держава купує іі за різними.

Атомним станціям платять півгривні за кіловат. Виробникам електрики з вугілля на ТЕС – в чотири рази більше – 2,15 гривні. А в тих, хто встелив поле сонячними панелями, держава купує струм вдесятеро дорожче ніж в атомників. Ще й за курсом євро. По 15 євроцентів за кіловат-годину держпідприємство "Енергоринок" платить за електроенергію з сонячних станцій. По 10 євроцентів – вітроелектростанціям. Тобто 5 і 3,3 грн відповідно.



Вартість електроенергії для виробників: атомні станції і ТЕС



Вартість електроенергії для виробників: вітрова і сонячна енергетика

Це один з найвищих тарифів в Єропі. Все заради екології.

Потрібно розвивати чисті види генерації для того, щоб зменшити викиди. Для того в свій час і був введений "зелений" тариф, щоб розвивались такі проекти як сонце, вітер, біомаса і так далі,

– зазначив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Визначає розмір підтримки "зелених" – парламент. І він традиційно був щедрим. Від початку на супервисокому "зеленому" тарифі почало заробляти оточення Януковича. Найбільше – Ахметов і брати Клюєви. Після революції плату за "зелену" енергію дещо зменшили. Зараз вона все одно зависока, тож її планують зменшити знов. Але тільки з 1 січня 2020 року.

Для всіх станцій, які встигнуть запуститись у 2019, нинішні високі ставки діятимуть ще 10 років. І бізнес поспішає.

Проекти, які вже розпочаті, будуть намагатися якомога швидше ввести в експлуатацію ці об’єкти

– додав Савчук.



Сергій Савчук

Головна інтрига в тому, що парламент міг знизити "зелений" тариф на сонце і вітер для станцій, що стартують вже цього року.