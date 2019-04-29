Від Авакових і олігарха Ахметова до радника Порошенка: корупційна схема "зеленого" енергобізнесу
Зелена енергетика – це електрика, яку отримують із сонячних панелей, вітряків і малих гідроелектростанцій. І ця електрика беззаперечно потрібна, екологічна і просто чудова. Але в Україні на ній виростили величезну корупційну схему національного масштабу. Вирощували за підтримки народних депутатів. Більш за всіх виграв олігарх Рінат Ахметов. Про це – у розслідуванні "Наші гроші" від Bihus.info.
Ідея малих "зелених" станцій в тому, щоб їх могли встановити мало не на городі, і щоб кожен міг виробляти енергію і для себе, і на продаж. Але на днях ВРУ неймовірно ускладнила створення таких станцій саме для невеликих домогосподарств. Їх заборонили встановлювати на землі, відтепер можна лише, наприклад, на даху.
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Альтернативна енергетика – сучасний і менш шкідливий бізнес – ніж традиційна. Питань немає. Саме тому держава і підтримує його фінансово. А от до розміру цієї підтрими питання є.
Ви можете встановити сонячну батарею для власних потреб. Наразі можна хіба на даху. А бізнес робить це в промислових масштабах.
Ахметов
Дніпропетровська область, поблизу Нікополя. Оці безкінечні ряди синіх панелей – це найбільша в Україні сонячна електростанція. Нікопольська СЕС. Щойнозбудована. Сюди ще навіть не привозили пресу на відкриття
Найбільша в Україні сонячна електростанція
Тут тихо і практично немає працівників. Бо гроші в цій тиші заробляють сонячні панелі. Заробляють, звісно, своєму власнику. Станція належить найбагатшому олігарху країни – Рінату Ахметову.
Ця станція не тільки найбільша в Україні – 400 гектарів. Вона одна з трьох найбільших в Європі. Енергії, яку вона виробляє, вистачить на 100 тисяч будинків і підприємств. Добудували її на початку 2019 року.
Станція Ахметова у 2018 і 2019 роках
І вона – далеко не все, що запланував увести Ахметов цього року. А запланував не тільки він. Всілд за оточенням Януковича на "зеленій" енергетиці починають заробляти постмайданні політики.
2019 рік – рік буму із запуску нових сонячних та вітряних проектів в Україні. Тільки за перші три місяці цього року їх уже ввели більше ніж за весь минулий рік. І цьому є пояснення. Особлива ціна сонячної та вітряної енергії, яка діятиме до кінця 2019 року.
2019 рік – рік буму із запуску нових сонячних та вітряних проектів в Україні
Ця ціна має назву "зелений" тариф. Вона робить виробництво "зеленої" енергії найприбутковішим енергобізнесом серед усіх інших. Перш ніж електроенергія потрапить до вас, споживачів, її викуповує у виробника держава. Населенню електрику продають за однією ціною. А у виробників держава купує іі за різними.
Атомним станціям платять півгривні за кіловат. Виробникам електрики з вугілля на ТЕС – в чотири рази більше – 2,15 гривні. А в тих, хто встелив поле сонячними панелями, держава купує струм вдесятеро дорожче ніж в атомників. Ще й за курсом євро. По 15 євроцентів за кіловат-годину держпідприємство "Енергоринок" платить за електроенергію з сонячних станцій. По 10 євроцентів – вітроелектростанціям. Тобто 5 і 3,3 грн відповідно.
Вартість електроенергії для виробників: атомні станції і ТЕС
Вартість електроенергії для виробників: вітрова і сонячна енергетика
Це один з найвищих тарифів в Єропі. Все заради екології.
Потрібно розвивати чисті види генерації для того, щоб зменшити викиди. Для того в свій час і був введений "зелений" тариф, щоб розвивались такі проекти як сонце, вітер, біомаса і так далі,
– зазначив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Визначає розмір підтримки "зелених" – парламент. І він традиційно був щедрим. Від початку на супервисокому "зеленому" тарифі почало заробляти оточення Януковича. Найбільше – Ахметов і брати Клюєви. Після революції плату за "зелену" енергію дещо зменшили. Зараз вона все одно зависока, тож її планують зменшити знов. Але тільки з 1 січня 2020 року.
Для всіх станцій, які встигнуть запуститись у 2019, нинішні високі ставки діятимуть ще 10 років. І бізнес поспішає.
Проекти, які вже розпочаті, будуть намагатися якомога швидше ввести в експлуатацію ці об’єкти
– додав Савчук.
Сергій Савчук
Головна інтрига в тому, що парламент міг знизити "зелений" тариф на сонце і вітер для станцій, що стартують вже цього року.
"Наша асоціація ще минулого літа пропонувала зробити чергове зниження тарифів зараз літом... Через стрімке зростання, розвиток сонячних технологій відбулося в два рази здешевлення основного виробничого обладнання в базі... Тимчасово сонце є більш прибутковим, і це приваблює", – розповів бізнесмен Ігор Тинний.
Ігор Тинний – власник гідро-, біо- і сонячних електростанцій. Навіть енергобізнесмен визнає: ціна на деякі види альтернативної енергії перегріта.
Ігор Тинний
Парламент міг знизити плату новим "зеленим" станціям раніше 2020 року. Подібних пропозицій було кілька. Тоді б нові гравці не отримали надприбутки на наступні роки. Парламент міг, але не зробив цього.
Ця пропозиція не була прийнята,
– наголосив Тинний.
Та й бізнес особливо не наполягав. Тож всі сонячні і вітряні проекти, які запустяться цього року, отримають нинішню високу держпідтримку на наступні 10 років. Саме на 10. Адже ціна енергії для кожної конкретної станції встановлюється один раз і аж до 2030 року. Тобто оцей рік без змін тарифу – це подарунок на наступне десятиріччя всім, хто встигне запуститися до 31 грудня.
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Хто ж зумів ускочити у цей потяг? Навіть не так: заради кого розмір тарифу протримали ще рік, аби сплачувати за ним наступні 10 років? Гігантська свіжозапущена сонячна станція Ріната Ахметова в Нікополі вже отримала "зелений" тариф на наступне десятиріччя. Буквально, в лютому.
Нікополь, сонячна станція Ахметова
Майже одночасно із гігантською СЕС в олігарха відкрили і ще одну вітроелектростанцію.
Вітроелектростанція
Навіть без цих двох станцій Рінат Ахметов був одним з двох найбільших гравців на ринку альтернативної енергетики. Минулого року його "зелені" проекти отримали за електроенергію майже 3 мільярда гривень. Стільки ж заробили сонячні станції, які колись належали близьким до Януковича братам Клюєвим, а тепер – китайському уряду.
Минулого року "зелені" проекти Ахметова отримали за електроенергію майже 3 мільярда гривень
. Стільки ж заробили сонячні станції, які колись належали близьким до Януковича братам Клюєвим, а тепер – китайському уряду.
Стільки ж заробили сонячні станції, які колись належали близьким
до Януковича братам Клюєвим, а тепер – китайському уряду.
У 2019 році Ахметов перетвориться на абсолютного лідера
На сьогодні вже є один реалізований проект 200 МВтний, до 1 ГВт плануємо збільшити,
– розповіла директор "Вінд Пауер" (ДТЕК) Вікторія Сиромятова.
Котвіцький і Аваков
Ігор Котвіцький
Це мультимільйонер і народний депутат від другої за розміром парламентської фракції "Народний фронт". Ігор Котвіцький. Мультимільйонером його зробив газовий бізнес. А тепер він зароблятиме і на сонячній енергетиці. Історично Ігор Котвіцький – партнер Арсена Авакова, постмайданного Міністра внутрішніх справ. Сонячну станцію на Півдні країни вони теж запускають разом. Співвласницею записана дружина Авакова Інна.
Аваков і Котвіцький
Журналістка: У цьому проекті ви є партнером з родиною міністра Авакова, так? Ви обговорювали, що будете разом це робити чи як?
Котвіцький: Ми вирішили інвестувати в компанію, яка буде цим займатися. Робимо такий експеримент. Новий для нас абсолютно, тому побачимо.
Новий бізнес-експеримент постмайданних топ-посадовців Авакова і Котвіцького розгортається у Херсонській області. В селі Підстепне. Станція належить компанії "Підстепне сонце". Тут усе ще тільки будується.
Бізнес-експеримент постмайданних топ-посадовців Авакова і Котвіцького
Раніше Котвіцький анонсував, що будуватиме СЕС на 250 МВт, тобто конкуруватиме із щойнозбудованою Ахметовим найбільшою СЕС біля Нікополю. Поки що вийшло менше. Ця станція у 10 разів менша ніж те, що збудував ахметов під Нікополем, але Котвіцький каже, що на цьому можуть і не зупинитися.
Мартиненко
Деякі інвестори в зелену енергетику зараз перебувають на лаві підсудних.
Микола Мартиненко
Це Микола Мартиненко. Обсяг його капіталів – таємниця. Бо Мартиненко не афішує свої активи. Але судячи з кількості адвокатів і подробиць його кримінальнх справ, певно, ми можемо називати його щонайменше доларовим мільйонером. До активної фази слідства Мартиненко був недоторканним народним депутатом. Багато років очолював паливно-енергетичний комітет парламенту. Востаннє обрався під купол від "Народного фронту", як і Котвіцький з Аваковим.
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Журналістка прийшла до Мартиненка в суд і поставила такі запитання: "Енерджі трейд груп". ETG. Скажіть, будь ласка, це ваш проект?". На що Мартиненко не захотів відповідати.
Я відмовляюся давати вам будь-яку інформацію, тому що вона буде перекручена, використана проти мене, ви працюєте на НАБУ,
– сказав Мартиненко.
ETG будує сонячні станції на Дніпропетровщині. І наші джерела повязують цю фірму саме з Мартиненком і його молодшими партнерами.
Сонячні станції на Дніпропетровщині
Вони вже збудовані прям. А по реєстру цього не видно. Формально сонячні станції ETG записана на мешканця м. Боярка Олексія Бондаренка. Але ми вже казали, що Мартиненко не записує бізнеси на себе. Тим більше це небезпечно зараз, коли щодо нього тривають кримінальні провадження.
А на причетність Мартиненка до компанії ETG та її сонячного бізнесу вказують кілька фактів:
Перший. Тендери. Попередній формальний власник ETG був одним з улюблених постачальників державного Енергоатому і низки комбінатів, вплив на який в той час приписували Мартиненку.
Другий. Земля. Бачите, щоб встелити поле сонячними панелями, потрібно мати поле. І от саме земля під сонячний бізнес компанії ЕТГ приводить нас до давнього товариша Мартиненка – Руслана Журила. Його навіть називають молодшим партнером Мартиненка. У кримінальних справах вони теж фігурують разом.
Руслан Журило
Журналістка: Гарний настрій у вас?
Журило: Бігус-тв – конечно гарний!
Журналістка: Ми зараз знімаємо фільм про зелену енергетику.
Журило: Вау, дуже хороший фільм буде.
Журналістка: Так. Я так розумію, що ви інвестуєте у Жовтих Водах?...
Журило: Я? Бачите, прокурори мене лишають не то що…
Прокурор: Це замість відшкодування шкоди в цьому провадженні підозрюваний інвестує у зелену енергетику.
Журило: У мене не заробітньої плати нема, у мене ніяких доходів нема. Ну, як я можу інвестувати?
Земля на малій батьківщині Руслана Журила у місті Жовті води
Це земля на малій батьківщині Руслана Журила у місті Жовті води. Частково компанія ЕТГ взагалі будується на землях держкомбінату "СхідГЗК", одним із керівників якого раніше був Журило. Саме через оборудки цього держкомбінату Журило і потрапив на лаву підсудних. Разом з Миколою Мартиненком.
Зрештою, дрібним партнером у сонячному бізнесі ЕТГ засвітився рідний брат Журила. Річ у тім, що брат Руслана Журила допомагав компанії ЕТГ реєструвати дочірні фірми, на які вона і записує сонячний бізнес. Допомагав, бо він має реєстрацію у Жовтих водах.
Микола Журило
Журналістка: Дивіться, ваш брат був донедавна співзасновником ЕТГ Солар-1.
Журило: Да, можливо. Це було зроблено, наскільки я потім після вашого розслідування прочитав у брата, для того, щоб була юридична можливість зареєструвати в м. Жовті води компанію. Щоб був один мешканець, щоб був один з учасників компанії, який проживає в м. Жовті Води.
Журналістка: Тобто його просто попросили…
Журило: Конєчно. І щоб зрозуміло було – там 0,1 відсотка в компанії. Це коштувало можливо півтори тисячі гривень. Але після того, як компанія вже зареєструвалась, як була зареєстрована земля – все, він вже перестав бути власником цієї частки.
Журналістка: Якщо ви вже цікавилися, то напевне знаєте, чиї це компанії?
Журило: Звичайно. Це 100-відсоткова власність компанії "Енерджи трейд груп". Там немає нічого закритого.
Журналістка: На чиї гроші це будується?
Журило: На гроші. На кредитні кошти і на кошти, які інвестує компанія.
Журналістка: Тобто, наприклад, грошей вашої родини чи родини Мартиненка там немає?
Журило: Немає.
Журналістка: Немає?
Журило: Немає.
Попри такі запевнення Журило виявив неабияку обізнаність у справах компанії ЕТГ. Переконував, що вона пройшла міжнародний аудит, працює на позичені в банків кошти і точно назвав вартість будівництва сонячних потужностей.
Журналістка: Добре, можливо, просто знаєте суму, яка пішла на першу станцію чи буде інвестована у першу станцію?
Журило: Більш того, що це відкрита інформація для всієї України. Один МВт коштує там 700 тис доларів. Порахуйте, скільки там цих МВт і все.
Журналістка: Тобто ви розбираєтеся все ж таки в цьому бізнесі?
Журило: Це ж вся країна сьогодні цим живе.
Журналістка: Гарні знання, як для людини, яка не має стосунку до сонячного бізнесу.
Олігарх Ахметов і "народофронтівці" – не єдині політично пов'язані особи, що запускають потужний сонячний бізнес цього року. Інвестиційнійна група ICU з орбіти постмайданного президента Петра Порошенка теж щойно почала заробляти на альтернативній енергетиці.
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