Від авто нічого не лишилось: на Львівщині сталась страшна аварія за участю автобуса і легковика

У ніч проти 16 грудня на трасі Львів – Краковець у селищі Івано-Франкове на Львівщині не розминулись міжнародний автобус, повний пасажирів, і легковик Volvo. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, двоє – у лікарні.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

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Автобус здійснював рейс Дніпро – Згожелець (Польща).



Аварія на Львівщині

"Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика померли на місці події, ще двох пасажирів Volvo, 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав", – зазначили у поліції.

Наразі з'ясовують обставини аварії.



Аварія на Львівщині