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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Від берега до берега: в Криму заявили про завершення ще одного етапу "Кримського мосту"

14:04, сьогодні 1247 Читать новость на русском
"Кримьский міст" / most

Будівельники склали прольоти автодорожньої частини Кримського мосту.

Окупанти закінчили черговий етап будівництва Кримського моста – складання прогонових будов автодорожньої частини, повністю сформувавши мостове полотно від берега таманського до керченської, пише "Кримський міст".

Нитка металоконструкцій загальною вагою понад 100 тисяч тонн протягнута над Керченською протокою між 288 опорами.

Читайте також: Вже не Керченський міст: окупанти змінили назву моста між Росією та анексованим Кримом

У майбутньому будівельному сезоні, на сподівання окупантів, дорожники "одягнуть" Кримський міст в асфальтобетон й до кінця 2018 року підготують до початку руху автомобілів.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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