Від берега до берега: в Криму заявили про завершення ще одного етапу "Кримського мосту"

Будівельники склали прольоти автодорожньої частини Кримського мосту.

Окупанти закінчили черговий етап будівництва Кримського моста – складання прогонових будов автодорожньої частини, повністю сформувавши мостове полотно від берега таманського до керченської, пише "Кримський міст".

Нитка металоконструкцій загальною вагою понад 100 тисяч тонн протягнута над Керченською протокою між 288 опорами.

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У майбутньому будівельному сезоні, на сподівання окупантів, дорожники "одягнуть" Кримський міст в асфальтобетон й до кінця 2018 року підготують до початку руху автомобілів.