Від чого частіше втомлюються на роботі: відповідь психолога

Причиною хронічної втоми рідко стає завантаженість на роботі або ж інтенсивний графік та домашні турботи.

Психолог Інга Бадоєва розповіла, чому людина втомлюється, пише ГолосUA.

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Фізично вимотує людину монотонність роботи. Серед причин хронічної втоми психолог називає відсутність радості життю. Людина перестає займатися хобі, відкладає зустріч із друзями та прогулянки на природі.

Тому психолог радить поїхати у відпустку або уїк-енд в якомусь заміському СПА-комплексі або кінному клубі, або романтичні вихідні в якомусь особливому місці.

Інга Бадоєва зазначає, що одним з фактором втоми є неправильне харчування. Якщо організму немає де черпати сили для справ, то це означає, що людині потрібні поживні речовини, вітаміни та мікроелементи.

Через це людина стає дратівливою, втрачає бажання працювати та веселитися. Щоб уникнути цього харчуйтеся регулярно, включайте в раціон свіжі овочі і фрукти, зелень, злаки і бобові.

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