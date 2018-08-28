Від чого готові відмовитися росіяни на користь смартфону: шокуючі дані

Пиня минулого тижня побував у Курску, де непробивний фундамент його електорату бився за царські обійми. Інші в тримтячих руках тримали смартфони, аби "запєчєтліть" Путіна і додати до своєї домашньої колекції унікальний знімок. Бо давно відомо, що в кожної російської родини може бути і холодильник порожній, але на стіні повинен висіти портрет улюбленого президента.

Заради чого ще росіяни готові голодувати – знають цифри.

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25 % росіян готові відмовитися від їжі та ліків на користь смартфона. 20 % – позбавили би себе теплих речей у холодну погоду. 22 % росіян не можуть розлучитися зі смартфоном навіть у душі.



Скільки росіян не можуть розлучитися зі смартфоном навіть у душі

45 % – не в змозі залишити у спокої свій гаджет під час їжі. При цьому на Росії понад 15,6 % усього населення користується виключно мобільним інтернетом. Левова частка з який бідні верстви – мешканці села. Це більше, ніж в Іспанії (15%), Франції (9,8% ) та Великобританії (5%).



Левова частка з користувачів бідні верстви – мешканці села

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