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Від чого могла померти жінка у кріслі стоматолога в Києві

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Оприлюднено можливі причини смерті жінки на прийомі у стоматолога в Києві
Оприлюднено можливі причини смерті жінки на прийомі у стоматолога в Києві / Соцмережі

Версій щодо смерті жінки на прийомі у стоматолога може бути кілька – від самої реакції на анестезію, хоча лікар мав би знати протипоказання своєї постійної клієнтки до тромбу та проблем із серцем.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Києві прямо на прийомі у стоматолога померла 48-річна жінка. За попередніми даними, її смерть настала внаслідок реакції на анестезію.

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Зокрема, через півгодини після анестезії їй стало зле, відтак медики викликали "швидку", але врятувати клієнтку не вдалося, передає ТСН.

За словами працівників стоматологічної клініки, загибла приходила до них не вперше, тому версія про алергію на анестезію видається не вельми переконливою – стоматолог, який лікував жінку, мав би знати протипоказання своєї постійної клієнтки, підкреслюють журналісти.

Самі ж лікарі присягаються, що нічого, крім анестезії, жінці не вводили. Таким чином, відповіді про причину смерті має надати патологоанатом.

Фахівці зі свого боку зауважують, що версій може бути кілька – від тромбу до проблем із серцем.

Лікар міг усе зробити правильно, за протоколом, а це могла бути реакція уповільненого типу. На шостий раз може сенсибілізація (біологічний процес, унаслідок якого підвищується чутливість організму щодо повторної дії на нього чужорідних речовин – 24 канал) накопичитися до того ступеню, який проявить невідкладний стан,
– підкреслює лікар-анестезіолог.

До слова, про саму загиблу відомо небагато: вона 1970 року народження, із заможної родини.

"Рідні загиблої не захотіли спілкування із пресою, тіло жінки вивозили через чорний хід. Правоохоронці своєю чергою уже почали досудове розслідування за підозрою в службовій недбалості, але кажуть, що справу можуть перекваліфікувати. Натомість у клініці про обставини трагедії не розповідають, а до приміщення пускають лише поліцію та криміналістів", – мовиться у матеріалі.

Нагадаємо, минулоріч схожий випадок стався у Маріуполі, щоправда тоді на прийомі у стоматолога помер дворічний хлопчик. За словами матері дитини, її син помер не від наркозу.

Теги: Новини Києва Новини України Розслідування Медицина Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 Канал
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