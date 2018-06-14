Від чого найчастіше помирають люди: приголомшливі дані ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ішемічна хвороба серця та інсульт є найпоширенішими причинами смерті у людей.

Статистику опублікувала прес-служба Організації Об'єднаних Націй у Twitter. За даними ВООЗ, також до топ-3 найпоширеніших причин смертності у світі входять інфекції нижніх дихальних шляхів.

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Далі у статистиці розташувались ускладнення перинатального періоду (він починається з 22 тижня вагітності), хронічна обструктивна хвороба легень, діарейні захворювання і ВІЛ/СНІД.

Замикають топ-10 найпоширеніших причин смерті туберкульоз, онкологічні захворювання трахеї, бронхів і легенів та смерті внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Почему необходимо знать причины смерти людей?

Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страныhttps://t.co/CzVWM9FrsI pic.twitter.com/OnutuNT7bO — ООН (@UnitedNationsRU) 13 червня 2018 р.

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