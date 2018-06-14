Від чого найчастіше помирають люди: приголомшливі дані ВООЗ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ішемічна хвороба серця та інсульт є найпоширенішими причинами смерті у людей.
Статистику опублікувала прес-служба Організації Об'єднаних Націй у Twitter. За даними ВООЗ, також до топ-3 найпоширеніших причин смертності у світі входять інфекції нижніх дихальних шляхів.
Читайте також: Топ-6 міфів про здоровий спосіб життя, у які вірить більшість
Далі у статистиці розташувались ускладнення перинатального періоду (він починається з 22 тижня вагітності), хронічна обструктивна хвороба легень, діарейні захворювання і ВІЛ/СНІД.
Замикають топ-10 найпоширеніших причин смерті туберкульоз, онкологічні захворювання трахеї, бронхів і легенів та смерті внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.