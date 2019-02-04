Від чого залежить ризик виникнення хронічних захворювань

Ризик отримати вікові хронічні захворювання подвоюється кожні вісім років після 40.

Для того, щоб провести аналіз, вчені взяли до уваги не всю протяжність життя людини, а тільки час до початку розвитку вікових захворювань. Для дослідження використали дані 300 тисяч британців віком від 37 до 73 років, пише науковий журнал Nature.

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Дослідники проаналізували динаміку захворювань та причини смерті у віці після 40 та помітили, що вірогідність захворіти зростає з віком так само, як і шанси померти.



Вік людини впливає на появу хронічних захворювань

З ризиком почати хворіти раніше або пізніше своїх однолітків пов’язані 12 ділянок ДНК з 328 варіантами мутації. На думку дослідників, ризик отримати хронічне захворювання пов'язаний зі старінням людини. Також вчені виявили й звичайні показники довжини життя такі як куріння, ожиріння чи освіта.

Нещодавно шотландські дослідники з Единбурзького університету створили спеціальний ДНК-тест, який здатний визначити, проживе людина довше або менше середнього показника тривалості життя.

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