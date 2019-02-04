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      Від чого залежить ризик виникнення хронічних захворювань

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      Старість впливає на розвиток хронічних захворювань
      Старість впливає на розвиток хронічних захворювань / pixabay.com

      Ризик отримати вікові хронічні захворювання подвоюється кожні вісім років після 40.

      Для того, щоб провести аналіз, вчені взяли до уваги не всю протяжність життя людини, а тільки час до початку розвитку вікових захворювань. Для дослідження використали дані 300 тисяч британців віком від 37 до 73 років, пише науковий журнал Nature.

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      Дослідники проаналізували динаміку захворювань та причини смерті у віці після 40 та помітили, що вірогідність захворіти зростає з віком так само, як і шанси померти.

      старість
      Вік людини впливає на появу хронічних захворювань 

      З ризиком почати хворіти раніше або пізніше своїх однолітків пов’язані 12 ділянок ДНК з 328 варіантами мутації. На думку дослідників, ризик отримати хронічне захворювання пов'язаний зі старінням людини. Також вчені виявили й звичайні показники довжини життя такі як куріння, ожиріння чи освіта.

      Нещодавно шотландські дослідники з Единбурзького університету створили спеціальний ДНК-тест, який здатний визначити, проживе людина довше або менше середнього показника тривалості життя.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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