З Донбасу до Венесуели: на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера"

Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників охоронятимуть найманці з російської приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі.

Цю інформацію 24 каналу підтвердили в українських правоохоронних органах.

Читайте також: Переворот у Венесуелі: що відбувається в країні

Про яку кількість найманців йдеться, точно не відомо. Деякі джерела повідомляяють, що їх може бути до півтисячі.

Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".



Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

Можна припустити, що прибуття "вагнерівців" на підмогу Мадуро корелюють з іншою подією – 24 січня президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову із венесуельським диктатором, в ході якої висловив йому свою підтримку.

На думку дипломата, експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, Венесуелу активно підтримує Росія і у фінансовому плані, але ще більше Китай. Інвестиції КНР складають 63 мільярди доларів. Російські інвестиції – десь 7 мільярдів. І, за його словами, Путін пообіцяв Мадуро ще шість мільярдів у нафтовидобувну галузь.

Що відбувається у Венесуелі? Мітингувальники у Венесуелі на багатотисячному протесті намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Він був на чолі країни останні 5 років та знову оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році. Щонайменше 26 людей загинули унаслідок протестів у Венесуелі. І це тільки ті протестувальники, особи яких вдалося встановити.



Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як "тимчасового президента". Також свою підтримку лідеру опозиції висловили Канада, Колумбія, Парагвай, Бразилія, Чилі та Перу.



Україна підтримує громадян Венесуели у їхній позиції, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.

Протести у Венесуелі: дивіться відео