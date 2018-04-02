Від Франції до Індії: що готують на сніданок у різних країнах світу

У кожній країні є свої традиції у приготуванні їжі зранку. Тому часто люди обирають особливий сніданок, який звичний для їхньої держави.

Як відомо, сніданок повинен не тільки бути поживним та смачним, але піднімати настрій людині. Тому психологи радять додавати до їжі барвисті інгредієнти: зелень, овочі чи фрукти. Цю рекомендацію використовують у різних куточках світу.

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Ізраїль



Шакшука – яєчня по-ізраїльськи

Традиційною стравою сніданку для ізраїльтян є шакшука. Це яєчня, просмажена в томатному соусі з перцем та цибулею. Однак до шакшуки часто додають й інші інгредієнти, які є в домі. Зокрема, гриби, сир, базилік, перець чилі, свіжі помідори. В Ізраїлі щодо цієї страви є неписане правило – додавати улюблені продукти, що є в холодильнику, однак зберегти апетитність яєчні.

Туреччина



Сніданок у Стамбулі

У Туреччині на сніданок часто обирають продуктове асорті – сир, м'ясо, яйце, оливки, горіхи, йогурт, овочі, фрукти, джем. Такий непоєднаний набір все ж створює єдиний "ансамбль", бо кожен за столом обере для себе улюблений продукт. І навіть якщо людина трішки скуштує все, що у Туреччині подають на сніданок, таке поєднання не зашкодить шлунку.

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Ісландія



Вівсяна каша по-ісландськи

В Ісландії звичайну вівсяну кашу подають по-особливому. До страви додають насіння, фрукти чи ягоди. Часто до вівсянки ісландці вливають риб'ячий жир, щоб додати корисності ранковій їжі.

Малайзія



Насі Лемак – сніданок в Малайзії

Малайзійці часто на сніданок готують традиційну страву насі Лемак. Це зварений рис на коксовому молоці, який має неймовірно ніжний смак. Гарнір доповнюють анчоусами, смаженим арахісом, свіжим огірком та звареним яйцем.

Індія



Умпа – традиційна страва в Індії

Якщо в Україні діти не часто полюбляють їсти манну кашу, то в Індії з цієї крупи варять умпу, від якої в захваті всі. Для приготування страви обсмажують овочі (цибулю, моркву, помідор, капусту, тощо), додавши до них гірчицю та лавровий лист, арахіс, часник, імбир і каррі. У суміш всипають манку, яку добре обсмажують на пательні. Вкінці індійські господині заливають страву кип'яченою водою і доварюють крупу на маленькому вогні.

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Великобританія



Сніданок у Великобританії

Для британського сніданку потрібно все, що знайдеться в холодильнику – сосиски, бекон, яйця, овочі та гриби. Все потрібно засмажити на пательні та викласти на тарілку. Страву британці поливають консервованою квасолею.

Франція



Легкий сніданок у Франції

Французька легкість сніданку не порівняється з ніяким іншим. Хрусткий круасан з шоколадом та запашна кава з молоком – ось ідеальне поєднання продуктів зранку. Апетитно, натхненно і легко – так, як і живе найромантичніша нація світу.

Іспанія



Сніданок іспанців

Тости із томатами – такому сніданку надають перевагу іспанці. Підсушений хліб вони щедро натирають часником, додають м'якоть помідора та сир. багато іспанців також додають до страви хамон і апельсин. Тости поливають оливковою олією.