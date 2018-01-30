Від газу відключили ціле місто на Київщині

Від газопостачання відключено місто Славутич, що у Київській області. Причиною відключення газу стала заборгованість теплопостачальних підприємств.

Про це повідомляє прес-служба "Київоблгазу".

"Станом на 30 січня 2018 НАК "Нафтогаз України" не виділив для жителів м. Славутич необхідні ліміти природного газу на січень цього року через заборгованість", – мовиться у повідомленні.

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Варто зазначити, що "Київоблгаз" здійснює розподіл газу споживачам, у тому числі виробникам теплоенергії, за наявності підтверджених лімітів природного газу на відповідний розрахунковий період.

"Через відсутність у комунального підприємства Управління житлово-комунального господарства м. Славутич підтверджених НАК "Нафтогаз України" обсягів природного газу на січень 2018 року, у ПАТ "Київоблгаз" немає підстав для подальшого розподілу обсягів природного газу", – пояснили у прес-службі.

У "Київоблгазі" також додали, що змушені припинити газопостачання для Славутича, оскільки подальше використання газорозподільної системи є несанкціонованим відбором газу і порушує чинне законодавство.