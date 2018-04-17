Від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант зі Львова
17 квітня у зоні бойових дій на Донбасі загинув боєць 24-ї механізованої бригади Михайло Шозда.
Інформацію про загибель бійця з Львівщини підтвердили у прес-службі Львівської облради.
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50-річний сержант Михайло Шозда служив у 24-й окремій механізованій бригади.
Він загинув поблизу Торецька від кулі снайпера, яка влучила у голову.
14 квітня воїнові виповнилось 50 років. Він проживав у Львові.
Інформацію щодо похорону бійця буде повідомлено згодом.
Ввечері 17 квітня у штабі АТО повідомили, що з початку доби проросійські найманці 21 раз відкривали вогонь по українських військових, внаслідок чого один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень.
Джерело: 24 Канал
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