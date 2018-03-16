Від машини майже нічого не залишилося: іноземці постраждали внаслідок гучної ДТП у Києві

Уранці 16 березня у Києві на вулиці Богатирській, 32 автомобіль злетів та потрапив у будівельний котлован, жертвами якого була вже не одна машина. Внаслідок інциденту постраждали три людини.

Про це повідомляє ресурс "Інформатор".

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Дві машини потрапили у котлован з інтервалом у кілька годин

"Батько потерпілого першому ДТП, яка сталася на тій же ділянці дороги декількома годинами раніше, приїхав для того, щоб евакуювати автомобіль сина. В цей час з траси прямо у нього на очі в цю ж яму впав Dacia Logan", – зазначають журналісти.



Внаслідок інциденту постраждали громадянки Словенії

Підкреслюється, що в авто перебували водій і дві громадянки Словенії – усіх госпіталізовано.



Будівельний котлован розташовується на вулиці Богатирській, 22

Унаслідок інциденту перший отримав перелом п'яти та пальців на руці.

"Nissan, який першим залетів у котлован, ремонту та відновленню не підлягає", – додається у матеріалі.



У цей котлован потрапила вже не одна машина

Крім того, видання виклало відповідні фото та відео.

Дві машини влетіли у будівельний котлован у Києві: відео