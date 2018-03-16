Від машини майже нічого не залишилося: іноземці постраждали внаслідок гучної ДТП у Києві
Уранці 16 березня у Києві на вулиці Богатирській, 32 автомобіль злетів та потрапив у будівельний котлован, жертвами якого була вже не одна машина. Внаслідок інциденту постраждали три людини.
Про це повідомляє ресурс "Інформатор".
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Дві машини потрапили у котлован з інтервалом у кілька годин
"Батько потерпілого першому ДТП, яка сталася на тій же ділянці дороги декількома годинами раніше, приїхав для того, щоб евакуювати автомобіль сина. В цей час з траси прямо у нього на очі в цю ж яму впав Dacia Logan", – зазначають журналісти.
Внаслідок інциденту постраждали громадянки Словенії
Підкреслюється, що в авто перебували водій і дві громадянки Словенії – усіх госпіталізовано.
Будівельний котлован розташовується на вулиці Богатирській, 22
Унаслідок інциденту перший отримав перелом п'яти та пальців на руці.
"Nissan, який першим залетів у котлован, ремонту та відновленню не підлягає", – додається у матеріалі.
У цей котлован потрапила вже не одна машина
Крім того, видання виклало відповідні фото та відео.
Дві машини влетіли у будівельний котлован у Києві: відео