Від матчів збірної України до єврокубків: головні футбольні події 2019 року в Україні

Вже у лютому 2019 року українські клуби розпочинають другу половину сезону 2018-2019. Першими у бій підуть українські представники у єврокубках донецький "Шахтар" та київське "Динамо". А згодом будуть і матчі збірної, чемпіонату та Кубку України, ігри юнацьких та молодіжних команд тощо.

14 та 21 лютого відновлять виступи на міжнародній арені київське "Динамо" та донецький "Шахтар". У рамках Ліги Європи кияни зійдуться у двоматчевому двобої з грецьким "Олімпіакосом", а донеччани – із німецьким "Айнтрахтом".

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15 та 17 лютого жіноча збірна України з футзалу гратиме у фінальній частині Євро-2019. 15-го числа наші дівчата в 1/2 фіналу зустрінуться з Португалією. 17 лютого відбудуться фінал та матч за третє місце.

21-23 лютого продовжаться змагання в чемпіонаті України з футболу. У 19-му турі центральним буде поєдинок "Динамо" –"Зоря".

2 березня – 20-ий тур УПЛ. Топ-матчі "Зоря" – "Ворскла" та "Карпати" – "Львів"

9 березня – 21-ий тур УПЛ.

16 березня – 22-ий тур УПЛ. Топ-матч – "Зоря" – "Шахтар". Після цього команди будуть розподілені на першу та другу шістки. Відтак стане відомий подальший календар матчів.

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20-26 березня в Іспанії юнацька збірна України U-17 (гравці 2002 року народження) проведе матчі еліт-раунду відбору на Євро-2019. Підопічні Володимира Єзерського зіграють з Іспанією, Косовом та Грецією.

У ті ж терміни юнацька збірна України U-19 (гравці 2000 року народження) в Італії візьме участь у еліт-раунді відбору на Євро-2019. Підопічні Сергія Попова зустрінуться з Італією, Сербією та Бельгією.

22 березня національна збірна України стартує у відборі на Євро-2020. Свій перший поєдинок у групі В "синьо-жовті" проведуть із командою Португалії в Лісабоні. А вже 25-го числа підопічні Андрія Шевченка також у гостях зіграють із Люксембургом.

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1-9 квітня молодіжна жіноча збірна України WU-19 гратиме в еліт-раунді відбору до Євро-2019. Суперниками українських дівчат будуть збірні Норвегії, Данії та Північної Ірландії.

30 березня – початок другого етапу УПЛ.

3 квітня. Матчі 1/4 фіналу Кубка України: "Інгулець" (Петрове) – "Карпати" (Львів), "Дніпро-1" (Дніпро) – "Ворскла" (Полтава), "Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ), "Львів" (Львів) – "Зоря" (Луганськ).

24 квітня – матчі 1/2 фіналу Кубка України.

15 травня – фінал Кубка України у Запоріжжі

Із 23 травня до 15 червня в Польщі проходитиме фінальна частина чемпіонату світу 2019 року (U-20). За підсумками європейської першості 2018 року (U-19) у ній візьме участь і збірна України.

7 червня національна збірна продовжить боротьбу у відборі на Євро-2020. Наша команда зустрінеться із Сербію. А 10-го числа українці також удома прийматимуть Люксембург.

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Із 21-го по 30 червня в Білорусі збірна України з пляжного футболу братиме участь у ΙΙ Європейських іграх під егідою Міжнародного олімпійського комітету.

19-28 липня збірна України з пляжного футболу боротиметься у кваліфікаційному раунді чемпіонату світу-2019, що проходитиме в Парагваї.

Липень – матч за Суперкубок України.

Із 26 серпня по 22 вересня проходитимуть матчі відбірного циклу Євро-2021 серед жіночих команд. Збірна України дізнається імена своїх суперників під час процедури жеребкування 21 лютого у Ньйоні.

6 вересня молодіжна збірна України (U-21) домашнім матчем із Фінляндією розпочне відбірний турнір до Євро-2021. Також у 2019 році команду Руслана Ротаня чекають ще три поєдинки: 10 вересня – з Мальтою (вдома), 10 жовтня – з Румунією (в гостях), 15 листопада – з Данією (вдома).

7 вересня на Україну чекає п'ятий матч відбору на Євро-2020. Наші хлопці в гостях проведуть поєдинок із Литвою.

11 жовтня українці продовжать боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2020. Гостями нашої команди будуть литовці. 14 жовтня до Києва завітає збірна Португалії.

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22-27 жовтня відбудуться поєдинки основного раунду відбору до чемпіонату світу з футзалу 2020 року в європейській зоні. Збірна України змагатиметься з командою Словенії та двома збірними, що визначаться після попереднього раунду кваліфікації.

13-19 листопада юнацька збірна України U-17 (нинішня U-16 - гравці 2003 року народження) у Португалії проведе матчі групового етапу відбору на Євро-2020. Підопічні Олександра Петракова зіграють із Португалією, Грузією та Албанією.

У ті ж терміни у Швеції юнацька збірна України U-19 (нинішня U-18 - гравці 2001 року народження) побореться у груповому раунді відбору на Євро-2020. Підопічні Олега Кузнецова зустрінуться зі Швецією, Словенією та Естонією.

17 листопада національна команда завершить груповий турнір відбору на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в гостях зіграють із Сербією.

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Варто зазначити, що у цьому календарі немає дат нового чемпіонату України з футболу, точної дати матчу за Суперкубок України 2019, а також матчів українських клубів у кваліфікації та груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Вони стануть відомі згодом.