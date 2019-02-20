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      Від майстерні в сараї до впливової корпорації: як Harley-Davidson підкорили світ

      Одна історія 86 Читать новость на русском

      Мотоцикли Harley-Davidson викликають захоплення у любителів швидкості та гострих відчуттів по всьому світу. Компанія, яка створила цей неперевершений бренд, стала справжньою легендою Сполучених Штатів Америки із більш ніж столітньою історією.

      Історія успіху популярного виробника мотоциклів бере свій початок у 1903 році. Тоді американський інженер-механік Вільям Харлі разом зі своїми друзями Артуром та Волтером Девідсонами вирішили власноруч зібрати мотоцикл.

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      Їхня аматорська майстерня розташувалася в маленькому сараї у містечку Мілуокі, штаті Вісконсин. Перший екземпляр, який зуміли зібрати друзі, не вражав ані надійністю конструкції, ані потужністю. На велосипеді, який молоді винахідники обладнали двигуном, неможливо було виїхати навіть на невеликий пагорб. 

      Засновники Harley-Davidson
      Засновники Harley-Davidson Motor Company 

      Новий мотоцикл отримав мотор об’ємом 405 кубічних сантиметрів із автоматичним впускним клапаном і укріплену раму зі згином, яка дозволяла розмістити двигун внизу. Після такого успіху на дверях сараю, в якому працювали хлопці, з’явився промовистий напис Harley-Davidson Motor Company. Вже наступного року молодим розробникам вдалося відкрити свій перший магазин, в якому вони відразу ж продали 3 мотоцикли.

      Сарай Harley-Davidson Motor Company
      Сарай, в якому починали створювати мотоцикли "Harley-Davidson"

      Першу популярність компанії приносить у 1905 році перемога мотогонщика на Harley-Davidson на гонках в Чикаго. Зростання попиту на продукцію дозволила засновникам найняти на роботу працівників і побудувати нове виробниче приміщення. Через декілька років компанія представила перший мотоцикл із V-подібним двоциліндровим двигуном. Потужність удосконаленої машини таким чином збільшувалась майже вдвічі.

      У часи Першої світової війни мотоцикли їхнього виробництва почали користуватися популярністю у військових США, майже третину продукції відправляли в армію. Багато екземплярів для потреб фронту отримали і російські війська.

      Harley-Davidson у часи Першої світової війни
      Harley-Davidson у часи Першої світової війни

      Згодом замовлення пішли на спад. Часи Великої депресії у США призвели до банкрутства багатьох компаній з виробництва мотоциклів. Проте Harley-Davidson зумів встояти і починаючи від 1930 років продовжив розвиватися. 

      У 50-х роках Harley-Davidson витіснив із ринку усіх конкурентів. До того часу розвинулися японські та європейські компанії, які полонили ринок завдяки порівняно низьким цінам. Наступне десятиліття відзначилося для бренду злиттям із компанією American Machine&Foundry. Під впливом нових власників, які взяли курс на масового покупця, Harley-Davidson почав втрачати свої позиції.


      Харлей та брати Девідсони

      Щороку Harley-Davidson випускає більше 200 тисяч мотоциклів, а кожен власник такого залізного монстра може стати членом клубу шанувальників Harley-Davidson. Його створили директори фірми і зараз він є найчисельнішим клубом у світі. Окрім мототехніки, нині здійснюється виробництво посуду, одягу, взуття, меблів і аксесуарів із логотипом та у стилі Harley-Davidson, які продають у спеціалізованих магазинах компанії по всьому світу. 

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      Harley-Davidson належить майже половина американського ринку мотоциклів, а виробники не припиняють дивувати новинками. Так, компанія обіцяла, що вже цього року з конвеєра зійде перший електричний "харлей".

      Яка доля трапилася з компанією Harley-Davidson Motor Company після смерті засновників – дивіться у програмі.

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      Теги: Історія Новини США Одна історія Транспорт
      Джерело: 24 канал
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