Вид на гори та океан: як виглядає розкішний дім Сінді Кроуфорд

Легендарна модель 90-х Сінді Кроуфорд продала свій розкішний особняк у Малібу за 45 мільйонів доларів через два роки після того, як його вперше виставили на продаж.

52-річна Сінді купила віллу три роки тому за 50,5 мільйона доларів і повністю переробила дім. Особняк має чотири спальні, шість ванних кімнат, басейн, зал для спа, тенісний корт та мальовничий вид на гори і Тихий океан, пише Trulia.

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Сінді Кроуфорд продала свій особняк з видом на океан

Спочатку Кроуфорд продавала будинок за 60 мільйонів доларів, проте через два роки вона була змушена знизити низити ціну. Ім'я покупця не розголошується, відомо тільки, що угода відбулася кількома тижнями раніше.

Окрім особняка в Малібу, у сім'ї Кроуфорд є дім на березі озера в Онтаріо, мексиканська вілла та апартаменти у Верхньому Іст-Сайді в Манхеттені.