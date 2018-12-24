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      Від нападу невідомих на Дніпропетровщині помер місцевий депутат з "Відродження", – ЗМІ

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      Олександр Грушка помер від нападу невідомих людей
      Олександр Грушка помер від нападу невідомих людей / Vesti-ukr.com

      У Криничанському районі Дніпропетровської області 22 грудня невідомі напали на депутата районної ради від партії "Відродження" Олександра Грушку. Внаслідок нападу чоловік помер і його вже поховали 23 грудня.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у місцевій владі.

      Водночас в обласній поліції не розголошують жодних даних про особу загиблого. Також поліцейські не повідомляють, чи пов’язують інцидент із діяльністю загиблого.

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      За даними правоохоронців, під час розбійного нападу у Криничанському районі зловмисники вбили господаря приватного будинку та заволоділи майном його родини. За попередніми даними, нападників було 3, вони були одягнуті у балаклави.

      Зловмисники погрожували господарю, його дружині та доньці ножем і предметом, схожим на пістолет.

      Дружина зазнала легких тілесних ушкоджень, чоловік – ножового поранення, від якого помер у лікарні.

      Цей інцидент поліція розслідує як умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій.

      Теги: Жертви Новини України Новини політики Новини Дніпра Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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