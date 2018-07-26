Від наркотиків не вилікуєшся: Келлі Осборн прокоментувала госпіталізацію Демі Ловато

Відома британська співачка та акторка Келлі Осборн, яка є донькою епатажного рок-музиканта Оззі Осборна, прокоментувала госпіталізацію Демі Ловато після передозування наркотиками.

Про власну боротьбу з наркоманією та алкогольною залежністю Келлі Осборн розповіла у шоу Loose Women, пише видання Daily Mail.

Читайте також: В ООН вказали на небезпечну епідемію, яка шириться світом

Я ніколи не буду говорити від імені Демі, тому що це буде неправильно. Я можу тільки розповісти про те, що пережила сама, і про те, що знаю від себе. Рецидив – одна з найважчих речей, з якими ми стикаємося як наркомани, які лікувалися і повернулися до нормального життя. Люди повинні знати, що реабілітація не допоможе, це просто допоможе вам стати на правильний шлях. Ти ніколи не вилікуєшся. Ви ціле життя будете намагатися, робити все можливе, щоб ніколи не почати вживати наркотики знову,

– заявила Келлі.

Келлі Осборн закликала молитися за Демі Ловато, як це зараз роблять інші американські знаменитості.

"Я не можу собі уявити, що відбувається з Демі, хоча я знаю, що означає, коли весь світ говорить про тебе, коли ти перебуваєш у найбільш уразливому стані. Люди повинні просто проявляти любов і молитися за неї і знати, що все буде в порядку", – наголошує співачка.

Нагадаємо, Демі Ловато потрапила до лікарні після передозування наркотиками, наразі прийшла до тями і життю співачки нічого не загрожує. Її представник заявив, що Ловато не вживала героїн.

