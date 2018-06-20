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Від Нью-Йорка до Пекіна: українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу

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Чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу
Чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу / Фото з відкритих джерел

Виявляється, вітчизняні чиновники обзавелися нерухомістю не лише в Україні, а ледве не по всій земній кулі. У 2017 році вони задекларували 915 об'єктів нерухомості у 43 іноземних країнах.

Про це повідомляють аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.info.

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Загальна площа квартир перевищує 2 мільйони квадратних метрів, або рівняється 212 гектарам – це приблизно у 1,5 рази більше площі усієї землі під резиденцією "Межигір’я" Віктора Януковича.

Найчастіше декларанти вкладають кошти у купівлю квартир та апартаментів їх нарахували 550 штук, тобто 60% від усієї нерухомості. Рекордсменом у цій категорії став нардеп Вадим Новинський, який задекларував 5 квартир у Росії загальною площею 996,3 квадратних метрів.


Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу

Другим за популярністю видом нерухомості виявилися житлові та садові будинки – 154 штуки. Безперечним лідером серед "іноземних дачників" є депутатка Юлія Льовочкіна, на офшорні компанії якої записані два будинки на Лазурному узбережжі Франції площею 1056 і 337 квадратних метрів.

Із незначним відставанням від будинків лідирують земельні ділянки – їх 141 одиниця. Найбільшою латифундисткою виявилася дружина голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза Ольга, яка до 2017 року була громадянкою Російської Федерації і володіє на території нашої східної сусідки майже 62,5 гектари землі.

І рідше за все чиновники вкладаються у закордонну нежитлову нерухомість (49 об’єктів) та гаражі з паркомісцями (21 штука). Лідирують у цих категоріях знову народні депутати – Вадим Новинський із 79-метровим гаражем у Росії та Ярослав Дубневич із 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії.

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До першої четвірки найпопулярніших держав за кількістю нерухомості передбачувано ввійшли такі країни-сусідки як Росія (411 об’єктів), Білорусь (71 об’єкт), Польща (63 об’єкти) та Молдова (58 об’єктів). Замикають топ-5 Сполучені Штати Америки, де держслужбовці задекларували 54 об’єкти нерухомого майна. Далі йдуть такі курортні країни як Болгарія і Грузія, одна з найрозвиненіших держав Євросоюзу Німеччина, сонячна Іспанія та Чехія, що славиться своїми доволі демократичними цінами на нерухомість.

Теги: Новини України Гроші Сергій Льовочкін Вадим Новинський Дубневич Ярослав Васильович Розслідування
Джерело: 24 Канал
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