Від одеського пляжу відтягнули буксир, який загубив баржу із 5 мільйонами пачок сигарет

З Одеси евакуювали сумнозвісний буксир, який у листопаді 2018 року під час шторму загубив баржу з контрабандними цигарками.

Судно простояло біля одеського пляжу "Дельфін" усю зиму, та стало об’єктом для екскурсій та численних селфі. Наразі з нього відпомпували близько 20 тонн води та відтягнули від берега, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

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Наразі з нього відпомпували близько 20 тонн води та відтягнули від берега, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Відео евакуації судна:

Згодом судно мають транспортувати у порт Чорноморська.

При перекидання його через хвилелом, центральна частина була сильно пошкоджена і це створювало складності, ми довгий час не могли не могли повністю відкачати воду,

– розповів начальник водолазної служби Ігор Акімов.



Зняття буксиру з мілини // Фото omr.gov.ua Зняття буксиру з мілини // Фото omr.gov.ua

19 листопада буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту. На ній прикордонники виявили величезну контрабанду сигарет.

Відео: на Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою

Саме судно є речовим доказом у кримінальній справі. За однією з версій, баржа везла 5 мільйонів пачок сигарет з окупованого Криму, і належить вона колишньому депутатові Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександру Кисілю. Втім, чи так це, і хто нестиме покарання – досі невідомо. Суд свого рішення у цій справі не виніс і досі.