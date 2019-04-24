Об'єми будівництва в Україні нечувано зросли: промовисті цифри

Яку динаміку показувала будівельна галузь в Україні за підсумками першого кварталу 2019 року.

Про проміжні підсумки галузі відзвітували у Мінрегіоні.

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Лише за І квартал 2019 року об'єми будівництва в Україні зросли майже на чверть (24%), а індекс будівельної продукції у порівннянні з аналогічним періодом 2018 року становив 124,3%.

За підсумками перших трьох місяців року будівельних робіт виконали на 26,5 мільярда гривень.

Які області лідери за обсягами будівництва?

Дніпропетровська область – 3,6 млрд грн; Харківська область – 2,9 млрд грн; Одеська область – 2 млрд грн;

Серед міст лідером за обсягами будівництва прогнозовано є Київ – від початку року у столиці виконано будівельних робіт на 6,5 мільярдів гривень.

Дивіться інфографіку, яким було житлове будівництво в Україні у 2018:

За даними Держстату, від початку 2019 в Україні здорожчало житлове будівництво, що може позначитись на цінах на квартири.

Нерухомість 24 писала, чого чекати від ринку будівництва в Україні після президентських виборів.