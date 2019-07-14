Від погроз до дій: США визначилися з санкціями проти Туреччини через російські С-400

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Туреччини через закупівлю зенітних ракетних комплексів С-400 у Росії вже в кінці наступного тижня, 19 липня.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа вже визначилася з набором обмежувальних заходів, які торкнуться Анкари. Чиновники вибирали з трьох можливих варіантів, які мають різну ступінь впливу.

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Водночас видання не уточнює, які саме обмеження буде запроваджено. Тепер план повинен отримати схвалення самого Трампа і його найближчих радників.

Зазначається, що США хочуть затримати оголошення про введення санкцій, оскільки в понеділок, 15 липня, виповнюється два роки з з дня невдалого державного перевороту у Туреччині і спроби повалення президента Реджепа Ердогана. Якщо американська сторона введе обмеження в річницю цієї події, це дасть можливість Анкарі знову звинуватити США в причетності до події.

Постачання С-400 до Туреччини почалися в п'ятницю, 12 липня. Три вантажних літаки доставили в Анкару кілька тягачів і транспортну машину зі складу комплексу.

До речі, після зустрічі президентів Туречини та США на полях самміту G20 турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде.

Позиція США та інших країн, щодо угоди Туреччини та Росії

США та інші країни НАТО побоюються, що якщо у Анкари з'являться і С-400, і американські винищувачі п'ятого покоління F-35, то радари російських систем навчаться обчислювати і відстежувати ці літаки. У зв'язку з цим 28 червня сенат США заборонив продавати Туреччини F-35. Пізніше турецька сторона пояснила Пентагону, що рішення закупити російські ЗРК пов'язано з серйозними повітряними і ракетними погрозами.

Угода про постачання Анкарі чотирьох дивізіонів С-400 було досягнуто у вересні 2017 року. Вартість контракту складає 2,5 мільярда доларів, половину цієї суми покриє російський кредит. Також покупцями С-400 "Тріумф" виступають Китай і Індія.

Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, С-400 відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.