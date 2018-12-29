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      Від прибиральника до легенди: король CNN Ларрі Кінг, його вісім дружин та авторський некролог

      Зроблено в Україні 223 Читать новость на русском

      Тепер вже легендарний інтерв'юер Ларрі Кінг у 20 років продавав молоко, підпрацьовував листоношею та пакувальником бандеролей. Ніхто у Нью-Йорку на радіо такого не взяв би. А от у Маямі могли і не бути такими перебірливими. Уже за місяць Ларрі працював на радіостанції. Щоправда, прибиральником.

      Коли його таки посадили перед мікрофоном, від страху Кінг проковтнув язика. Дві хвилини в ефірі панувала цілковита тиша. До студії увірвався розлючений директор: "Це розмовний жанр, тож розмовляй", – прокричав він. Хлопець отямився і промовив: "Доброго вечора, з вами Ларрі Кінг, і це мій перший ефір".

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      Батько Ларрі Кінга походив з містечка Коломия, що в західній Україні. Емігрувавши до Штатів, відкрив власний бар, а у вільний час ходив із сином на бейсбольні змагання. Доки всі хлопці мріяли стати бейсболістами і вчились відбивати м'ячі, Ларрі зачинявся у кімнаті і вдавав із себе коментатора.

      Кінг
      "Доброго вечора, з вами Ларрі Кінг, і це мій перший ефір"

      Смерть батька від інфаркту стане важким ударом. 10-річний Ларрі перестане вчитися, а через те й не вступить до коледжу. А вже за 20 років колишній прибиральник без вищої освіти сидітиме за одним столом із президентами, прем'єрами, голлівудськими зірками, науковцями та злочинцями. Йому часто закидали, що ставить надто м'які або ж поверхневі питання. Але часом ця простота й заставала гостей зненацька. 

      Кінг
      "Король і Кущ": Ларрі Кінг бере інтерв'ю у Джорджа Буша

      Кінг не любив довго готуватись до інтерв'ю, не читав книжок своїх гостей, хотів, аби розмова була максимально природною. Свої питання ставив залежно від того, якою була попередня відповідь. Власне, вміння слухати Ларрі називав головним для інтерв'юера.

      Я нічому не вчусь, коли говорю – тільки коли слухаю,
      – казав Ларрі Кінг.

      Такий підхід забезпечив йому кар'єру тривалістю у 60 тисяч розмов, а програма "Larry King Live" була однією з найбільш тривалих програм у мережі CNN.

      Кінг
      Кінг не любив довго готуватись до інтерв'ю і не читав книжок своїх гостей

      Найулюбленіше питання Ларрі в особистому житті було "Чи ти вийдеш ти за мене". Його він озвучував вісім разів, а з однією жінкою був одружений двічі.

      Кінг
      Ларрі Кінг з своєю третьою та п'ятою дружиною – Алін Акінс, модель Playboy

      У 1987 році у нього теж був інфаркт. Довелось робити настільки складну операцію, що її відмовились покривати медичною страховкою. Ларрі надзвичайно обурила така позиція, тож заснував власний кардіологічний фонд для пацієнтів, які не можуть дозволити собі дорогих процедур. І зараз найбільше задоволення в житті – подзвонити на невідомий номер і своїм низьким голосом промовляти: "Доброго дня. Я Ларрі Кінг, і ми оплатимо вашу операцію".

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      Зараз йому 85 років і на питання "яким хоче бачити свій некролог" з усмішкою відповідає:

      Сьогодні помер найстарший чоловік на землі. Пострілом у голову його убив ревнивий чоловік, коли побачив його в ліжку зі своєю дружиною – колишньою моделлю Playboy. Знадобилося три дні, аби прибрати щасливу усмішку з його обличчя.

      Теги: Новини України Зроблено в Україні ЗМІ Медіа Журналісти Новини США CNN
      Джерело: 24 канал
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