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      Від прийняття законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє в першу чергу Росія, – експерт

      75 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / kordon.in.ua

      Від прийняття законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє в першу чергу Росія.

      Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив економічний експерт Віктор Скаршевський.

      Він зазначив, що ініціатори законопроєкту завжди можуть відкликати його.

      Насамперед, ініціатори – це як раз є "Слуга народу" і члени комітету, податкового комітету, який очолює Данило Гетманцев,
      – нагадав експерт.

      За його словами, законопроєкт № 1210 є суперечливим і зачіпає інтереси багатьох олігархів.

      "Законопроєкт №1210, де також дуже багато негативних, таких вибухових, можливо навіть так можна сказати, новацій. Наприклад, оподаткування, різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. Постраждають там певні олігархи, але виграють інші олігархи. Насамперед, до речі, виграє, в кінцевому підсумку, якщо це буде в тому вигляді впроваджено, виграє Росія. Тобто російські постачальники цієї сировини", – заявив він.

      Нагадаємо, законопроєкт № 1210 вводить низку змін у Податковий кодекс, які збільшують податкове навантаження на багато галузей української економіки, у тому числі гірничо-збагачувальну галузь.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки
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