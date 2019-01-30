18:26
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Від Росії нуль реакції, – РФ категорично відмовилася обміняти росіян на українських політв'язнів

      229 Читать новость на русском
      РФ категорично відмовилася обміняти росіян на українських політв'язнів
      РФ категорично відмовилася обміняти росіян на українських політв'язнів / pravda.kg

      На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона вимагала обміняти трьох росіян, засуджених за злочини у зоні бойових дій на окупованому Донбасі, на трьох українських військових, яких 4 роки утримують проросійські бойовики. Росія категорично відмовилася.

      Координатори ОБСЄ "підіграють цій деструктивній позиції", мовляв, це мають бути двосторонні переговори, зазначила Ірина Геращенко у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Ніякої війни не бачать: у Путіна відповіли Порошенку щодо "холодного миру" з Росією

      "Замість публікувати дивакуваті і малореалістичні "мирні плани" , краще б доклали більше зусиль, аби витягти бодай одного заручника, перестали боятися Кремль і вголос би звернулися др РФ з пропозицією посередництва в процесі звілтнееня російського криміналітету на політв‘язнів", – наголосила Ірина.

      Вона додала, що українська сторона висунула вимогу звільнити 3 українських військових, яких бойовики утримують ще з часів трагедії Дебальцева.

      Ми готові передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на героїв – С. Глондаря, Б. Пантюшенка, О. Корінькова, яких 4 роки утримують у Донецьку,
      – написала Ірина Геращенко.

      Від Росії "нуль реакції". Представники РФ заявили, що чекають на зміни влади в Україні, і що після цього "їм віддадуть і засуджених росіян і всі інші "хотілки" просто так".

      Геращенко вказала, що в України є підозра, що деякі заручники могли бути закатовані у в'язницях на окупованих територіях. Адже бойовики з незрозумілих причин виключили прізвища 13 українців зі списків на обмін.

      Ми вимагаємо повної інформація про долі цих людей. Так само як і про долі більше 70 українців, утримання яких від нас приховують,
      – сказала Геращенко.

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Ірина Геращенко Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      сьогодні , 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
      Олена Булан 356
      Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      сьогодні , 17:31 Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      Мирослава Ляхович 1242
      Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      сьогодні , 17:01 Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      Катерина Петренко 673
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 16:00 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 517
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сьогодні , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 536
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук