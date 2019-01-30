Від Росії нуль реакції, – РФ категорично відмовилася обміняти росіян на українських політв'язнів

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона вимагала обміняти трьох росіян, засуджених за злочини у зоні бойових дій на окупованому Донбасі, на трьох українських військових, яких 4 роки утримують проросійські бойовики. Росія категорично відмовилася.

Координатори ОБСЄ "підіграють цій деструктивній позиції", мовляв, це мають бути двосторонні переговори, зазначила Ірина Геращенко у себе на Facebook-сторінці.

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"Замість публікувати дивакуваті і малореалістичні "мирні плани" , краще б доклали більше зусиль, аби витягти бодай одного заручника, перестали боятися Кремль і вголос би звернулися др РФ з пропозицією посередництва в процесі звілтнееня російського криміналітету на політв‘язнів", – наголосила Ірина.

Вона додала, що українська сторона висунула вимогу звільнити 3 українських військових, яких бойовики утримують ще з часів трагедії Дебальцева.

Ми готові передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на героїв – С. Глондаря, Б. Пантюшенка, О. Корінькова, яких 4 роки утримують у Донецьку,

– написала Ірина Геращенко.

Від Росії "нуль реакції". Представники РФ заявили, що чекають на зміни влади в Україні, і що після цього "їм віддадуть і засуджених росіян і всі інші "хотілки" просто так".

Геращенко вказала, що в України є підозра, що деякі заручники могли бути закатовані у в'язницях на окупованих територіях. Адже бойовики з незрозумілих причин виключили прізвища 13 українців зі списків на обмін.

Ми вимагаємо повної інформація про долі цих людей. Так само як і про долі більше 70 українців, утримання яких від нас приховують,

– сказала Геращенко.