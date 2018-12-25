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      Від схеми до схеми: як авто для поліції купили за кошти, врятовані для держави детективами НАБУ

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      Яценюк гучно звільняє міністра екології
      Яценюк гучно звільняє міністра екології / Фото з відкритих джерел

      Детективи НАБУ розслідували і довели до суду справу про спробу розкрадання майже півмільярда гривень, отриманих Україною в рамках міжнародної угоди, відомої під назвою "Кіотський протокол". Суспільний резонанс справи допоміг зберегти ці гроші в Україні, але мав і негативні наслідки.

      Про це у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр.

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      Він нагадав, як на засіданні уряду Яценюка у січні 2016 року оголосили про ймовірне зловживання державними коштами. Прем'єр Яценюк вимагав розслідування, але тоді НАБУ уже його провадило.

      Досудове розслідування стартувало у січні 2016 року, в травні 2016 встановлено перших підозрюваних. У березні 2017 року слідство завершилося, а у червні обвинувальний акт спрямовано до суду,
      – повідомив Олександр.

      За його словами, розголос справи не дозволив винуватцям вивести кошти з України, але мав і негативні наслідки.

      НАБУ
      Що було зроблено НАБУ у справі "Кіотських грошей"

      "Учасники злочину розірвали зв'язки між собою, вичистили свої мобільні телефони, пошту, комп'ютери тощо. Частина осіб, залучених у злочинну схему, фактично мешкають на окупованій території. Вони робили все, щоб заплутати сліди і щоб їх вину не було доведено", – пояснив детектив НАБУ.

      Кошти не було перераховано компаніям з ознаками фіктивності. Та за рішенням уряду їх було використано на закупівлю автомобілів з гібридною силовою установкою для потреб Національної поліції України. Наразі триває досудове розслідування за фактом можливих зловживань при закупівлі цих автомобілів,
      – підсумував детектив Олександр.

      Нагадаємо, що "Кіотський протокол" – це велика міжнародна угода, спрямована на скорочення викидів в атмосферу парникових газів, які негативно впливають на атмосферу планети. Міжнародна спільнота домовилася скорочувати викиди шляхом встановлення квот для кожної окремої країни. Та держава, яка не використовує надані їй квоти, має право їх продати, що й зробила Україна – продала свою частину невикористаних квот Японії і отримала відповідну компенсацію.

      Дивіться відео повного випуску програми "Справа детектива" за 24 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Поліція НАБУ Корупція Гроші Розслідування
      Джерело: 24 канал
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