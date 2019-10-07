Від сьогодні всі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло, – Садовий
Починаючи з понеділка, 7 жовтня, у Львові стартував опалювальний сезон для садочків, шкіл, лікарень та поліклінік. Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Андрій Садовий.
Садовий звернувся до львів'ян та пояснив, що робити, якщо тепла у школи чи лікарні немає
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Якщо у вашому закладі холодно:
► Звертайтеся на Гарячу лінію міста Львів 1580.
► Телефонуйте просто до Адміністрації міського голови за номером +380 32 297 59 05.
"Буду тримати на контролі. Діти та хворі мають бути в теплі", – наголосив Садовий.
Зауважимо, що календарна дата старту опалювального сезону в Україні – 15 жовтня.
Однак у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самостійно вирішують, коли вмикати опалення.